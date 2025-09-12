بيع 21 مليون سيارة في الصين خلال 8 أشهر

استمر سوق السيارات في الصين خلال شهر أغسطس/آب الماضي في النمو، من حيث الإنتاج وحجم المبيعات، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية.

وأفادت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات بأن:

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الدينار العراقي يتراجع مقابل الدولار بنهاية الأسبوع

الدينار العراقي يتراجع مقابل الدولار بنهاية الأسبوع list 2 of 2 الذهب عند قمة جديدة بدعم من توقعات خفض الفائدة الأميركية end of list

إنتاج السيارات في البلاد بلغ حوالي 2.82 مليون وحدة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مبيعات السيارات ناهزت 2.86 مليون وحدة بارتفاع 16.4% على أساس سنوي.

مبيعات السيارات المحلية قفزت بنسبة 15.6% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 2.25 مليون وحدة.

أوضحت الجمعية أن سياسات دعم الاستهلاك وإطلاق مجموعة قوية من الطرز الجديدة عززا زخم النمو المطرد، مع بذل جهود أوسع نطاقا لحث شركات السيارات على الحفاظ على المنافسة العادلة.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب الماضيين بلغ إجمالي مبيعات السيارات في الصين نحو 21.13 مليون وحدة، بزيادة قدرها 12.6% على أساس سنوي وفقا للجمعية.

وحسب البيانات ذاتها، ارتفع إنتاج مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 37.3% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى حوالي 9.63 ملايين وحدة، بينما قفزت المبيعات بنسبة 36.7% لتصل إلى 9.62 ملايين وحدة.

وشهر أغسطس/آب الماضي قالت شركة "بي واي دي" -أكبر شركة صناعة سيارات كهربائية في الصين- إنها حققت إيرادات بلغت 371.28 مليار يوان (حوالي 52.3 مليار دولار أميركي) خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 23.3% على أساس سنوي.

وزادت "بي واي دي" استثماراتها في البحث والتطوير بنسبة توفق 53% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 30.88 مليار يوان 4.4 مليارات دولار.

وسجلت الشركة نموا قويا في المبيعات، حيث بلغت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة للشركة 2.15 مليون وحدة بزيادة 33% على أساس سنوي.

وتسعى الشركة لبيع 5.5 ملايين وحدة خلال عام 2025. ويتوقع بعض المحللين الآن أن تتفوق "بي واي دي" على تسلا عالميا طوال العام.

إعلان

وباعت "بي واي دي" سيارات كهربائية بالكامل في أوروبا أكثر من شركة إيلون ماسك لأول مرة على الإطلاق في أبريل/نيسان الماضي.