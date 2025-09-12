الدينار العراقي يتراجع مقابل الدولار بنهاية الأسبوع

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، أمس الخميس، في السوق الموازية مقابل ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

بلغ سعر الدولار في بغداد 1440 دينارا عند البيع، و1435 دينارا عند الشراء، وكان السعر الأربعاء للبيع 1435 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1430 دينارا.

في أربيل بلغ سعر البيع 1439 دينارا، وسعر الشراء 1434 دينار، بعد أن سجل الأربعاء 1432.5 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1430 دينارا.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1440 دينارا للبيع، و1435 دينارا للشراء في تعاملات الخميس، بعد أن سجل مساء الأربعاء 1435 دينارا للبيع، أما للشراء فقد بلغ 1430 دينارا.

سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.

سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.

سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

عوامل داخلية وخارجية

أكد الخبير بالشأن المالي صفوان قصي أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يعود إلى جملة من العوامل المؤثرة، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، وفق التالي:

احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) ستؤدي إلى تحفيز الاقتصادي الأميركي ودعم الدولار كعملة عالمية

هذا الإجراء سيحرك السيولة المصرفية باتجاه الأسهم، مما يزيد من الإنتاج العالمي وبالتالي يرفع الطلب على الدولار وقيمته.

ارتفاع في سعر الدولار في السوق غير النظامية بتأثير من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتحديدا الصراع بين إسرائيل وبعض دول المنطقة، تلعب دورا محوريا.

توسع دائرة الصراع يثير مخاوف من انقطاع تصدير النفط أو تعثر النظام التجاري، مما يدفع الأفراد إلى التوجه نحو الدولار كملجأ آمن، وهو ما يفسر أيضا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب عالميا.

في ما يخص العوامل الداخلية، فإن العراق مقبل على مجموعة من الإجراءات الحكومية الصارمة للسيطرة على مصادر الطلب غير القانونية على الدولار، وهذه الإجراءات ستدفع المتعاملين إلى شراء استباقي للعملة الخضراء قبل أن تصبح هذه الإجراءات أكثر تعقيدا.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار

مزاد بيع العملة : يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.

: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي : تلعب الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما في استقرار سعر الصرف.

: تلعب الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما في استقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار : تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار. تهريب الدينار : يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي.

: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي. مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.