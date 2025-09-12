طالبت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، مجموعة الدول الصناعية السبع والدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي بفرض "رسوم جمركية مؤثرة" على الواردات من الصين والهند لوقف مشترياتهما من النفط الروسي.

ودعت الوزارة إلى عقد اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع لبحث الجهود الرامية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على موسكو لإنهاء الحرب التي تشنها في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز، "المشتريات الصينية والهندية من النفط الروسي تمول آلة الحرب التي يستخدمها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وتطيل أمد القتل غير المبرر للشعب الأوكراني".

وأضاف "في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أوضحنا لحلفائنا في الاتحاد الأوروبي أنه إذا كانوا جادين في إنهاء الحرب، فإنه يتعين عليهم الانضمام لنا وفرض رسوم جمركية مؤثرة، والتي سيجري إلغاؤها في اليوم الذي تضع فيه الحرب أوزارها".

وتابع المتحدث "رؤية الرئيس ترامب للسلام والازدهار جاهزة، وعلى شركائنا في مجموعة السبع أن يتعاونوا معنا".

وخلال مكالمة هاتفية شارك فيها في اجتماع الثلاثاء الماضي بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في واشنطن طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية تصل إلى نسبة 100% على السلع الصينية والهندية، وذلك بهدف الضغط على الدولتين.

الموقف الصيني

وأعلنت الصين، الأربعاء، أنها ترفض بشدة أن تفرض الدول الغربية رسوما جمركية إضافية عليها، على خلفية شرائها النفط الروسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري في بكين، "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت".

وأضاف "الصين ليست من أشعل هذه الأزمة، وليست طرفا فيها. نحن نعارض بشدة زج الصين باستمرار في هذه القضية، كما نرفض بشدة فرض ما يُسمى بالضغوط الاقتصادية عليها".