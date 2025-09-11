اقتصاد

فيتش ترفع توقعات النمو العالمي لعام 2025 رغم تباطؤ الاقتصاد الأميركي

الاقتصاد الصيني يُظهر مرونة ملحوظة في 2025 مع توقعات نمو بنسبة 4.7% مدعومة بانخفاض أسعار الصادرات وتحول بالأسواق الخارجية (غيتي)
Published On 11/9/2025
آخر تحديث: 12:16 (توقيت مكة)

رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري إلى 2.4%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة في يونيو/حزيران، رغم ما وصفته الوكالة بـ"دلائل واضحة على تباطؤ الاقتصاد الأميركي" ظهرت في البيانات الاقتصادية الصلبة، وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وحتى مع هذه الزيادة، يبقى المعدل المتوقع دون مستوى 2.9% الذي تحقق عام 2024، ما يعكس استمرار حالة التباطؤ على المستوى العالمي.

مراجعات إيجابية للصين وأوروبا

وبحسب التحديث الصادر عن الوكالة، فإن أحد أبرز دوافع هذه المراجعة الإيجابية يتمثل في تراجع التشاؤم بشأن أداء الصين ومنطقة اليورو، إذ رفعت فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى 4.7% بدلًا من 4.2% في تقديرات يونيو/حزيران، كما زادت تقديراتها لنمو منطقة اليورو إلى 1.1% بدلًا من 0.8%.

وأوضحت الوكالة أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تلقى دعمًا جزئيًا من "حالة السباق لتفادي الرسوم الجمركية الأميركية"، وهو ما عزز بعض المؤشرات في التقارير الأخيرة.

An exterior view of the offices of Fitch Ratings in New York, New York, USA, 16 October 2013. Democratic and Republican Senate leaders on 16 October announced a deal to raise the US debt limit ahead of the 17 October deadline and reopen the federal government, which has been closed since 01 October. The uncertainty over the way forward earlier on 16 October had prompted Wall Street ratings agency 'Fitch Ratings' to warn that the country's AAA credit was at risk.
فيتش رفعت توقعها لنمو اقتصاد الصين هذا العام إلى4.7% وزادت تقديراها لنمو منطقة اليورو إلى 1.1% (الأوروبية)

الرسوم الأميركية لا تزال ثقيلة

وفيما يخص الولايات المتحدة، أكدت فيتش وجود مؤشرات متزايدة على التباطؤ، لكنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 بشكل طفيف من 1.5% إلى 1.6%، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الغموض حول السياسة التجارية الأميركية بدأ يتراجع عقب سلسلة من الإعلانات الأخيرة.

وقدرت الوكالة متوسط المعدل الفعلي للرسوم الأميركية بنحو 16%، وهو ما يتماشى مع تقديراتها السابقة. لكن رئيس الخبراء الاقتصاديين في فيتش، براين كولتون، حذّر من أن هذا "لا يُغير من حقيقة أن هذه الرسوم ضخمة، وستؤدي إلى تقليص النمو العالمي".

مرونة صينية وإجراءات نقدية محتملة

وبحسب التقرير، فإن صادرات الصين أظهرت مرونة غير متوقعة في مواجهة الصدمة الجمركية الأميركية، مدعومةً بانخفاض سعر صرف اليوان الحقيقي وتراجع أسعار الصادرات، ما ساعد على إعادة توجيه المبيعات الخارجية إلى أسواق بديلة.

في السياق نفسه، أشار التقييم إلى أن ضعف سوق العمل الأميركي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)  إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة مقارنة بالتوقعات السابقة.

CHICAGO, ILLINOIS, UNITED STATES - APRIL 5: Thousands gather in Chicago's streets to protest President Donald Trump and Elon Musk's policies, joining over 1,400 rallies across the US on April 5, 2025. The 'Hands Off!' movement is a response to Trump and Musk's policies, which many see as an attack on American values and freedoms. Protesters demand an end to the slashing of jobs, invasion of privacy, and assault on services, calling for a return to democratic values. (Photo by Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images)
الاقتصاد الأميركي يُظهر تباطؤًا واضحًا في البيانات الصلبة رغم رفع توقعات النمو إلى 1.6% (الأناضول)

وتتوقع فيتش أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول المقبلين، مع ثلاث خفضات إضافية خلال عام 2026.

وعلى المدى الأبعد، تتوقع فيتش أن يبلغ النمو العالمي لعام 2026 نحو 2.3%، وهو ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

