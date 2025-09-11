أوروبا تؤكد التزامها بوقف واردات الغاز الروسي بحلول 2028
قال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يونسن اليوم الخميس عقب اجتماع مع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالموعد النهائي الذي حدده لوقف واردات النفط والغاز من روسيا تدريجيا بحلول عام 2028.
ويجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن مقترحات قانونية لوقف الواردات تدريجيا بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2028، مع فرض حظر على العقود قصيرة الأجل اعتبارا من العام المقبل.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2السعودية تمنح سوريا 1.6 مليون برميل من النفط الخام
- list 2 of 2النفط يصعد مع توجه لفرض عقوبات جديدة على روسيا
بيد أن الاتحاد يواجه ضغوطا أميركية للإسراع بوقف واردات الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يدرس تسريع وتيرة وقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي تدريجيا، وذلك في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو.
وزار مسؤولون من الاتحاد الأوروبي واشنطن هذا الأسبوع لبحث العقوبات لكن يونسن قال إن العقوبات لم تكن ضمن الموضوعات التي ناقشها في اجتماعه مع رايت في بروكسل اليوم.
وأضاف يونسن أن تركيزه انصب على ضمان موافقة دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي في أسرع وقت على وقف الواردات بحلول عام 2028، مشيرا إلى أن هذا المسار منفصل عن أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي يواصل مساعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا– طلب من زعماء أوروبا الأسبوع الماضي التوقف عن شراء النفط من روسيا.
تحدي زيادة الأسعار
وذكر يونسن أنهم اتفقوا على أن أوروبا بحاجة إلى التحرك بأسرع ما يمكن لتحقيق هذه الغاية، وناقشوا "عددا من الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك بأسرع ما يمكن".
وأوضح يونسن أن خطة الاتحاد الأوروبي المقترحة لوقف استيراد الغاز بحلول 2028 جرى وضعها "لتُنفذ بطريقة لا تؤدي إلى زيادة الأسعار ومشكلات الإمدادات في المستقبل"، مضيفا أن هذا سيتطلب من أوروبا زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
ويأتي أكثر من نصف إمدادات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مع زيادة واردات الغاز الأميركي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022. وكانت روسيا المورد التقليدي للغاز إلى أوروبا.
ومن المنتظر زيادة صادرات الغاز الأميركي إلى أوروبا مجددا بعد الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الصيف الحالي.