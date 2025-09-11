"أوراكل" تقترب من نادي التريليون ومؤسسها من لقب الأغنى في العالم

تراجع سهم شركة أوراكل، اليوم الخميس، بعد ارتفاع قياسي مدفوع بالذكاء الاصطناعي في الجلسة السابقة، مما قرب الشركة من "نادي التريليون" ومؤسسها لاري إليسون من لقب أغنى شخص في العالم.

ويُسلط الصعود الملحوظ الذي حققته شركة برمجيات المؤسسات، الناجم عن موجة من صفقات الحوسبة السحابية بمليارات الدولارات، الضوء على التنافس على قوة الحوسبة للشركات التي تنفق المليارات، لتصبح رائدة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وهوى سهم أوراكل بنحو 4% بعد قفزة 35.9% أمس الأربعاء.

وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى مستوى قياسي بلغ 933 مليار دولار، عند أحدث إغلاق، لكن من المتوقع أن تنخفض إلى نحو 894 مليارا إذا ما استمرت الخسائر.

وبلغت القيمة الصافية لثروة إليسون نحو 371.7 مليار دولار، مدفوعة بالأساس بحصته البالغة 41% في أوراكل، مقارنة بثروة الرئيس التنفيذي لرئيس تسلا الملياردير الأميركي إيلون ماسك، التي تبلغ 441.2 مليار دولار.

أما مؤشر بلومبيرغ للثروات فوضع ثروة إليسون أمام ثروة ماسك بفارق طفيف، ما جعل رئيس "أوراكل" يتصدر القائمة حاليا.

ويعود الاختلاف في التقديرات إلى كيفية تقدير بعض ممتلكاتهما الضخمة.

وأكثر ممتلكات ماسك سهولة في التقدير هي شركة "تسلا" التي انخفضت أسهمها في عام 2025 وسط ضعف في المبيعات، يعزى جزئيا إلى دعم ماسك شخصيات سياسية يمينية متطرفة.

وقالت أوراكل، يوم الثلاثاء، إن تراكم الطلبات لديها يقترب من الوصول إلى نصف تريليون دولار في الأشهر المقبلة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الأربعاء، أن شركة "أوبن إيه آي" وقّعت صفقة قيمتها 300 مليار دولار مع أوراكل للحصول على طاقة حوسبة، وهي من بين كبريات الصفقات في التاريخ.

وارتفعت قيمة سهم أوراكل إلى المثلين تقريبا هذا العام، مما يجعلها من بين أفضل الشركات أداء على المؤشر ستاندرد آند بورز 500، متغلبة على المكاسب التي حققتها أسهم مجموعة شركات تُعرَف باسم "العظماء السبعة"، وهي آبل ومايكروسوفت وإنفيديا وألفابت، المالكة لغوغل وميتا بلاتفورمز وأمازون وتسلا.

وتوقعت "أوراكل" نمو إيرادات خدماتها السحابية بنسبة 77% في السنة المالية الحالية، لتصل إلى 18 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات في السنوات اللاحقة إلى 32 مليار دولار، و73 مليار دولار، و114 مليار دولار، و144 مليار دولار.