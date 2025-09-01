اقتصاد تركيا يتجاوز التوقعات وينمو 4.8% في الربع الثاني

نما اقتصاد تركيا بنسبة 4.8% في الربع الثاني من العام الجاري متجاوزا التوقعات، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية الرسمية الصادرة اليوم الاثنين.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 1.6% مقارنة بالربع السابق على أساس موسمي وفي ضوء عوامل التقويم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان خبراء توقعوا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.1% في الربع الثاني و2.9% في عام 2025 بأكمله.

ووفقا لمعطيات الهيئة، فإن الاقتصاد التركي واصل اتجاهه في النمو للربع العشرين على التوالي.

توقعات سابقة

كان اقتصاديون مشاركون في "استطلاع توقعات النمو" الذي أجرته وكالة الأناضول في وقت سابق قد توقعوا نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.87% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من هذا العام.

يذكر أن الاقتصاد التركي نما 2% في الربع الأول من العام الجاري.

ونقلت بلومبيرغ عن اقتصاديي بنك قطر الوطني QNB في تركيا، بقيادة إركين إيشيك، في مذكرة بحثية قبل إصدار البيانات، أن هذا التسارع يعود بشكل كبير إلى ارتفاع عدد أيام العمل في تركيا هذا العام مقارنة بعام 2024.

جاءت الزيادة المفاجئة بعد أن رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في اجتماع غير مقرر في مارس/آذار للتخفيف من تداعيات السوق عقب القبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ليعكس اتجاه خفض الفائدة التي بدأها قبلها بفترة قصيرة.

مع ذلك، ارتفع الطلب المحلي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عام، مما أدى إلى ارتفاع النمو السنوي، واستأنف البنك المركزي تخفيضاته في يوليو/تموز، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 43% من 46%.

وأفادت هيئة الإحصاء التركية (تركستات) بأن إنفاق الأسر، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد التركي، ارتفع بنسبة 5.1%، وهو أعلى معدل منذ الربع الأول من عام 2024.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس" وليام جاكسون في مذكرة: "تقدم أرقام اليوم دليلا مقلقا على أن الطلب المحلي قوي جدا، مما قد يمنع عجز الحساب الجاري من التقلص أكثر، ويمنع التضخم من الانخفاض بالسرعة التي يريدها صانعو السياسات".