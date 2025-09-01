رئيسة المركزي الأوروبي تحذر من خطورة سيطرة ترامب على المركزي الأميركي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن فقدان الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستقلاليته سيشكل "خطرا جسيما" ليس على أميركا فقط بل على العالم.

لكن لاغارد قالت لإذاعة "راديو كلاسيك"، في مقابلة اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجد "صعوبة بالغة" في السيطرة على البنك المركزي الأميركي، مستشهدة بسوابق قانونية تمنع إقالة محافظي الاحتياطي الفدرالي.

وقالت: "إذا نجح في ذلك، أعتقد أنه سيشكل تهديدا خطيرا للغاية للاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي.. من الواضح أن للسياسة النقدية تأثيرا على الولايات المتحدة من حيث الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التوظيف الأمثل في البلاد".

آثار عالمية

وقالت لاغارد إنه من دون استقلالية "أعتقد أن استقرار الاقتصاد الأميركي، وبالتالي آثاره على العالم أجمع -كونه أكبر اقتصاد في العالم- سيكون أمرا مقلقا للغاية".

وشن ترامب هجوما غير مسبوق على الاحتياطي الفدرالي، مطالبا إياه لمرات عدة بخفض أسعار الفائدة التي يعتبرها مرتفعة للغاية، إلى جانب انتقاده المتكرر لرئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بل ومطالبته بالاستقالة، إلى جانب إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الاتحادي ليزا كوك التي لجأت إلى المحكمة لإلغاء قرار إقالتها.

استقرار أوروبي

وبالحديث عن أوروبا، قالت لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي حقق استقرارا في الأسعار، وسيبذل كل ما في وسعه للسيطرة على التضخم في منطقة اليورو.

وأضافت أن هدف التضخم تحقق عند 2%، و"سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السيطرة على التضخم واستقرار الأسعار".

تأتي هذه التعليقات قبل صدور تقرير التضخم الذي من المتوقع أن يؤكد تقييم البنك المركزي الأوروبي بأن ضغوط الأسعار في منطقة اليورو تحت السيطرة، ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم بلومبيرغ أن يسجل 2%، وذلك يتوافق مع هدف البنك المركزي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صانعو السياسات أسعار الفائدة ثابتة حتى اجتماعهم المقبل الذي سيُعقد بعد أقل من أسبوعين، إذ أشار كثيرون إلى ارتياحهم للمستوى الحالي البالغ 2%.

وفي اجتماع يوليو/تموز، وصف معظم المشاركين مخاطر التضخم بأنها "متوازنة بشكل عام"، متحدثين عن "صمود" الاقتصاد الأوروبي، على الرغم من التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وحرب روسيا في أوكرانيا.

ولم يعد المستثمرون متأكدين من إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات هذا العام، على الرغم من أن اقتصاديين لا يزالون يتوقعون خفضا أخيرا في ديسمبر/كانون الأول.

وفي ما يتعلق بتوقعات النمو، أكدت لاغارد أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "قللت بشكل كبير" من حالة عدم اليقين.