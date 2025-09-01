أسهم "بي واي دي" تهبط مع احتدام حرب السيارات الكهربائية بالصين

تراجعت أسهم شركة "بي واي دي" الصينية للسيارات الكهربائية بما يصل إلى 8% اليوم الاثنين في بورصة هونغ كونغ، بعد إعلانها عن انخفاض حاد في الأرباح الصافية بفعل حرب الأسعار المتصاعدة في سوق السيارات بالصين.

ووفقا لتقرير هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، فقد سجلت الشركة أرباحا صافية بلغت 6.4 مليارات يوان (900 مليون دولار) في الفترة ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران أي بانخفاض بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة في إفصاحها المالي إن "زيادة المنافسة السعرية بين علامات السيارات الكهربائية في الصين أثرت بشكل مباشر على الصناعة".

منافسة محمومة وضغوط حكومية

شركة "بي واي دي"، التي تتخذ من شينجن (جنوبي الصين) مقرا لها، تواجه سوقا يزداد ازدحاما مع دخول منافسين محليين مثل نيو وإكس بنغ إلى جانب الشركة الأميركية تسلا، إذ لجأ الجميع إلى تخفيض الأسعار لجذب المشترين.

وقالت الشركة في بيانها إن المنافسة في سوق السيارات بالصين وصلت إلى "ذروة الحمى"، مشيرة إلى أن "ممارسات غير سليمة في الصناعة، مثل الإفراط في التسويق، ساهمت في تشويه السوق".

كما لفتت بي بي سي إلى أن الشركات عمدت إلى دعم الوكلاء وتقديم قروض بدون فوائد للمشترين في ظل سباق متزايد على الحصص السوقية. هذا الوضع دفع الحكومة الصينية إلى توجيه تحذيرات للشركات بوقف هذه الخصومات الحادة لحماية الاقتصاد.

وتشير التقديرات إلى أن متوسط أسعار السيارات في الصين انخفض بنحو 19% خلال العامين الماضيين، ليستقر عند نحو 165 ألف يوان (23 ألفا و100 دولار).

مبيعات قوية لكن من دون التوقعات

ورغم أن "بي واي دي" حققت مبيعات مهمة في الأسواق الخارجية، فإن أرباحها جاءت أقل من توقعات المحللين الذين رجحوا زيادة متواضعة. وكانت الشركة قد حددت هدفا لبيع 5.5 ملايين سيارة عالميا خلال العام الجاري، لكنها باعت فقط 2.49 مليون حتى نهاية يوليو/تموز.

وقالت الأستاذة لورا وو، خبيرة السياسة الصناعية في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة لهيئة البث البريطانية إن أداء الشركة كان "مفاجئا"، مضيفة أن "انخفاض سعر السهم صباح اليوم يشير إلى خيبة أمل المستثمرين".

وأضافت أن دفع بكين لوقف حرب الأسعار لن يكون سهلا لأن السياسات السابقة أدت إلى دخول عدد كبير جدا من الشركات إلى هذا القطاع. وأشارت إلى أن خفض الأسعار قد يفيد المستهلكين على المدى القصير، لكنه ينطوي على مخاطر خلق فائض في المعروض من السيارات الكهربائية الصينية على المدى الطويل.

رؤية استثمارية مختلفة

على الجانب الآخر، اعتبرت جوديث ماكينزي، رئيسة شركة "داونينغ فند مانجرز" للاستثمار، في تصريح لـ"بي بي سي" أن نتائج "بي واي دي" لا ينبغي النظر إليها بشكل سلبي للغاية، قائلة: "لقد كانت لديهم قفزة صاروخية في النمو، ومن الطبيعي أن يواجهوا مطبا في الطريق".

وتشير الهيئة إلى أن "بي واي دي" أصبحت العام الماضي أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم من حيث الإيرادات، متجاوزة تسلا، بفضل الشعبية الكبيرة لسياراتها الهجينة في الصين وآسيا وأوروبا.