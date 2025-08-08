أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين

سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية قفزة ملحوظة خلال شهر يوليو/تموز، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، وفق ما أفادت به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، في تقرير جديد أشار إلى أن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم قد فاق الأثر التراجعي لانخفاض أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر.

وذكرت "فاو"، في بيان رسمي، نقلا عن تقريرها الشهري الذي يرصد التغيرات في أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، أن "متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 130.1 نقطة في يوليو/تموز 2025، مرتفعًا بنسبة 1.6% عن مستواه في يونيو/حزيران".

ورغم أن هذا الرقم لا يزال دون الذروة التاريخية المسجلة في مارس/آذار 2022 -في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا- فإنه يُعد الأعلى منذ فبراير/شباط 2023، بحسب التقرير الذي نشرته رويترز، مشيرة إلى أن المؤشر يقل حاليًا بنسبة 18.8% عن تلك الذروة السابقة.

لحوم الأبقار والأغنام عند رقم قياسي

وبحسب تقرير فاو، "ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 1.2% عن الذروة السابقة المسجلة في يونيو/حزيران، ليصل إلى 127.3 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق". ويُعزى هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى زيادة ملحوظة في الطلب على واردات اللحوم من الصين والولايات المتحدة.

وسلّط تقرير رويترز الضوء على قفزة في واردات أميركا من لحوم الأبقار بعد أن تسبب الجفاف في تقليص أعداد الماشية محليا، في حين أن الصين -رغم فتحها تحقيقا رسميا بشأن واردات لحوم الأبقار- استمرت في استيراد كميات قياسية خلال العام الماضي، مع تنامي الطلب الاستهلاكي على هذه الفئة من اللحوم.

في المقابل، شهدت أسعار لحوم الخنازير انخفاضًا ملحوظًا نتيجة وفرة المعروض وضعف الطلب، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بينما ارتفعت أسعار لحوم الدواجن بشكل طفيف إثر استئناف كبار المستوردين الشراء من البرازيل، بعد أن استعادت الأخيرة صفة "بلد خالٍ من إنفلونزا الطيور"، وفق ما أكدته "فاو".

مؤشر الزيوت النباتية يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

وفيما يتعلق بالزيوت النباتية، قالت "فاو" إن مؤشر الأسعار الخاص بهذه الفئة ارتفع بنسبة 7.1% على أساس شهري، ليصل إلى 166.8 نقطة، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ 3 سنوات.

وأرجعت المنظمة هذه القفزة إلى "ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس، بفعل زيادة الطلب العالمي وشح المعروض، رغم انخفاض أسعار زيت الشلجم مع وصول محاصيل جديدة إلى أوروبا".

الحبوب ومنتجات الألبان والسكر تسجّل تراجعًا

وعلى خلاف الارتفاع المسجّل في اللحوم والزيوت، شهدت أسعار الحبوب تراجعًا ملموسًا، إذ هبط مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 5 سنوات، مدفوعًا بـ"الضغوط الموسمية على إمدادات القمح من نصف الكرة الشمالي"، بحسب ما جاء في التقرير.

وتراجع مؤشر أسعار الأرز بنسبة 1.8% في يوليو/تموز، وسط وفرة في المعروض وتباطؤ في الطلب على الواردات، في حين سجلت أسعار منتجات الألبان تراجعًا طفيفًا هو الأول منذ أبريل/نيسان 2024، إذ عوّض انخفاض أسعار الزبد ومساحيق الحليب عن الارتفاع المسجّل في أسعار الجبن.

وفي ما يخص السكر، أوضحت "فاو" أن مؤشر الأسعار الخاص بهذه السلعة تراجع للشهر الخامس على التوالي، رغم مؤشرات على تحسّن الطلب العالمي على واردات السكر، حيث "تغلبت توقعات زيادة الإنتاج في البرازيل والهند على أثر هذا التحسّن في الطلب".

وأشارت وكالة رويترز إلى أن "فاو" لم تُصدر هذا الشهر تحديثًا جديدًا لتقديراتها المتعلقة بعرض وطلب الحبوب على المستوى العالمي، في وقتٍ تستمر فيه الأسواق بمراقبة تطورات العوامل المناخية والجيوسياسية المؤثرة في الأمن الغذائي العالمي.

هل الأسواق أمام دورة تضخمية جديدة؟

ويرى مراقبون أن الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم والزيوت النباتية يهدد بتغذية دورة تضخمية جديدة في الأسواق، خصوصًا في الدول المستوردة للغذاء، وهو ما قد يُضاعف من أعباء المعيشة لدى الأسر ذات الدخل المنخفض، لا سيما في دول الجنوب العالمي.

وتعكس بيانات "فاو" -وفق ما أوردته رويترز- حالة من التباين الواضح بين أسعار السلع الغذائية، حيث تقود بعض الفئات كاللحوم والزيوت مسارا تصاعديا، بينما تواصل الحبوب ومنتجات الألبان والسكر منحنى تراجعي مؤقت.

وفي ختام تقريرها، أكدت رويترز أن مراقبة تطورات الأسعار خلال الأشهر المقبلة ستظل مرهونة بعدة عوامل، من أبرزها: تقلبات المناخ، والاستقرار الجيوسياسي، ومستوى الطلب العالمي، خصوصًا من طرفي الاستهلاك الكبيرين، أميركا والصين.