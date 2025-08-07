تويوتا تتوقع خسارة 9.5 مليارات دولار جراء رسوم ترامب الجمركية

خفضت شركة "تويوتا موتور كورب" توقعاتها السنوية محذرة من خسارة صافية قدرها 1.4 تريليون ين (9.5 مليارات دولار) بسبب الرسوم الجمركية الأميركية التي هزت صناعة السيارات العالمية.

وأعلنت أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم اليوم الخميس أنها تتوقع تحقيق 3.2 تريليونات ين (21.73 مليار دولار) دخلا تشغيليا للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2026، وهذا أقل من توقعاتها الأولية البالغة 3.8 تريليونات ين (25.81 مليار دولار)، كما أنه أقل من توقعات المحللين.

وانخفض سهم شركة تويوتا 1.5% إلى 2680 ينا (18.19 دولارا) بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

وأعلنت شركة صناعة السيارات عن تحقيق ربح تشغيلي قدره 1.17 تريليون ين (7.94 مليارات دولار) في الربع الأول، بانخفاض 11% عن العام السابق، رغم أنه تجاوز توقعات المحللين البالغة 890 مليار ين (6 مليارات دولار)، وبينما أسهم ارتفاع الأسعار في بعض المناطق في هذا المقياس، بلغت كلفة الرسوم الجمركية 450 مليار ين (3 مليارات دولار) في تلك الفترة.

وتُمثّل التوقعات، التي تتزامن مع بدء فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة شاملة، التقدير الأكثر شمولا من شركة صناعة السيارات حول تأثيرها المُحتمل، متجاوزة تقديرا سابقا تضمّن تعرّضها لخسارة قدرها 180 مليار ين (1.22 مليار دولار) في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار وحدهما.

ويخفض تقدير تويوتا التوقعات الأخيرة الصادرة عن شركات عالمية كبيرة، إذ تُواجه صناعة السيارات سياسات سريعة التغير تؤدي إلى تضخم التكاليف، وتوقعت شركة فورد موتور الأميركية الأسبوع الماضي تأثيرا صافيا للتعريفات الجمركية بقيمة ملياري دولار، أي أكثر بحوالي 500 مليون دولار مما توقعته الشركة سابقا.

وتتوقع شركة ستيلانتيس أن تُؤثّر التعريفات الجمركية على أرباحها بنحو 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار)، بينما قالت شركة جنرال موتورز إن حجم تضررها يتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات دولار.

نهج متحفظ

ويقول كبير مُحللي السيارات في بلومبيرغ للأبحاث، تاتسو يوشيدا، إن تويوتا تميل إلى اتباع نهج مُتحفّظ في التوقعات، وإن "الاتجاهات الأخيرة تشير إلى احتمال تحقيق نمو، إذ تقود اليابان وأميركا الشمالية والصين هذا التوجه".

ويبدو أن تويوتا تعمل على تخفيف عبء الرسوم الجمركية عبر مراجعة سلسلة توريدها للسيارات المصدّرة إلى الولايات المتحدة.

وتواجه شركات صناعة السيارات اليابانية الآن رسوما جمركية بنسبة 15% على السيارات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة بعد أن توصل البلدان إلى اتفاقية تجارية الشهر الماضي تتضمن أيضا خططا لليابان لوضع خطة استثمار أميركية بقيمة 550 مليار دولار.

وفي حين أن النسبة أقل من نسبة الـ25% الإضافية التي توقعها القطاع، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة حول التفاصيل الدقيقة لتطبيقها، ولم يتم بعد تقنين خصومات الرسوم الجمركية على السيارات للاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، وإلى أن يتم ذلك ستواجه السيارات الرسوم الأعلى.

ورغم الاضطرابات، سجلت تويوتا مبيعات عالمية قياسية في النصف الأول من عام 2025، بفضل الطلب القوي على سياراتها الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء في الأسواق الرئيسية.

مبيعات الشركة

باعت الشركة 5.5 ملايين وحدة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، بزيادة قدرها 7.4% عن العام السابق، ويعود ذلك في الغالب إلى المبيعات القوية في الولايات المتحدة واليابان والصين.

وتتوقع شركة صناعة السيارات مبيعات إجمالية تبلغ 11.2 مليون سيارة هذا العام، كما تخطط لبناء مصنع جديد لتصنيع السيارات في آيتشي اليابانية، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، للحفاظ على الإنتاج المحلي عند 3 ملايين سيارة.