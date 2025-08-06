"أوبن إيه آي" تجري محادثات لبيع أسهم بقيمة 500 مليار دولار لموظفيها

تجري شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) محادثات أولية حول بيع محتمل لأسهمها لموظفيها الحاليين والسابقين بقيمة تُقدر بحوالي 500 مليار دولار، وهو ما يُمثل مكسبا كبيرا في قيمة الشركة الرائدة في مجال الذكاء الصناعي.

ونقلت شبكة بلومبيرغ عن مصادر -وصفتها بأنها مطلعة على المناقشات- قولها إن الشركة تستهدف بيعا ثانويا لأسهمها بمليارات الدولارات، وإن مستثمرين حاليين، بمن فيهم "ثرايف كابيتال" (Thrive Capital)، تواصلوا مع "أوبن إيه آي" لشراء بعض أسهم الموظفين.

وإن تمت الصفقة، فسترتفع قيمة "أوبن إيه آي" بنحو الثلثين، وكانت قيمتها السابقة 300 مليار دولار في جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار بقيادة سوفت بنك، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم.

وتأتي الخطوة الأخيرة في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن حصول الشركة الناشئة على 8.3 مليارات دولار من مجموعة مستثمرين لشريحة ثانية من التمويل البالغ 40 مليار دولار، والذي فاقت طلبات الاكتتاب فيه المبلغ المطلوب بنحو 5 أضعاف، وفق مصدر مطلع.

وأضاف المصدر أن "أوبن إيه آي" تمكنت من الحصول على هذا التمويل قبل الموعد المحدد.

مكافأة

غالبا ما تتفاوض الشركات الأميركية على بيع أسهم لموظفيها من أجل مكافأتهم والاحتفاظ بهم، وكذلك لجذب مستثمرين خارجيين.

وتسعى شركة "أوبن إيه آي" -التي يديرها سام ألتمان- إلى الاستفادة من طلب المستثمرين لتزويد الموظفين بالسيولة التي تعكس نمو الشركة، وفقا لأحد الأشخاص المطلعين على مفاوضات الاستثمار.

وفي الأشهر الأخيرة، انتقل العديد من أعضاء فريق البحث لدى الشركة للعمل في شركة "ميتا"، التي استقطبت كذلك بعض أفضل العاملين لدى شركة "آبل"، ومنافسين آخرين لفريق الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وقدمت لهم رواتب بمئات آلاف الدولارات.

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ويمكن أن يكون البيع الثانوي لـ"أوبن إيه آي" وسيلة لتحفيز الموظفين على البقاء في الشركة، التي دشّن تطبيقها "تشات جي بي تي" حقبة جديدة من تطوير الذكاء الاصطناعي، على سلسلة من الإطلاقات التكنولوجية الرئيسية الحديثة.