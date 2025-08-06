ماذا يركب العرب؟.. أكثر السيارات مبيعا وشعبية في أسواق المنطقة

في ظل تطور البنية التحتية وتغير أنماط الاستهلاك في العديد من الدول العربية، ومع تنوع خيارات المركبات بين السيارات التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري وتلك الكهربائية، تتباين تفضيلات المستهلكين من دولة إلى أخرى.

ففي حين تحظى السيارات الاقتصادية بشعبية كبيرة في المغرب ومصر والأردن، تتجه الأسواق الخليجية نحو سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المجهزة للطرق الصحراوية.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على أكثر السيارات رواجا ومبيعا في المنطقة العربية، مع التركيز على مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، والمغرب، والجزائر، والعراق كنماذج للأسواق.

حجم سوق السيارات في المنطقة

يشهد سوق السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا متسارعا، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع قيمته من 112.5 مليار دولار في عام 2024 إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2033، وفقا لمنصة "ماركت داتا فوركاست".

ويمكن تقسيم السوق إلى 4 أقسام رئيسية:

1. سيارات الركاب

تُعد سيارات الركاب الجزء الأكبر من سوق السيارات، ويتوقع أن تبلغ إيرادات هذا القطاع نحو 142.3 مليار دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 0.28% خلال الفترة 2025-2029، ليصل حجم السوق إلى 143.9 مليار دولار بحلول 2029، بحسب منصة ستاتيستا.

وتتصدر سيارات الدفع الرباعي هذا القطاع، مع توقعات بوصول حجم سوقها إلى 59.7 مليار دولار في عام 2025. أما مبيعات سيارات الركاب، فمن المنتظر أن تبلغ 4.15 ملايين مركبة في عام 2029.

2. السيارات الفاخرة

بلغ حجم سوق السيارات الفاخرة في الشرق الأوسط 20.7 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 31.3 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.68% خلال الفترة 2025-2033، وفق مجموعة "آي إم إيه آر سي" (IMARC).

أبرز العلامات التجارية الرائدة في هذا القطاع تشمل:

أودي (مجموعة فولكس فاغن)

بي إم دبليو

جاكوار لاند روفر (تاتا موتورز)

مرسيدس بنز

رويس موتور كارز

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3. السيارات المستعملة

تشهد السيارات المستعملة إقبالا واسعا، خاصة في الدول غير النفطية، نظرا لتوفرها وأسعارها المنخفضة مقارنة بالجديدة.

وقد بلغ حجم سوق السيارات المستعملة 46.7 مليار دولار في عام 2024، ويُتوقع أن يتضاعف إلى 105 مليارات دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.41%، وفقا لمجموعة "آي إم إيه آر سي".

4. السيارات الكهربائية

يشهد سوق السيارات الكهربائية في المنطقة تحولا جذريا، مدفوعا بالاهتمام المتزايد بالنقل المستدام. وقد اكتسب هذا النوع من المركبات زخما كبيرا في مختلف دول المنطقة.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات سوق السيارات الكهربائية إلى 14.6 مليار دولار في عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.67% خلال الفترة 2025-2029، مما يؤدي إلى بلوغ حجم السوق نحو 18.9 مليار دولار بحلول 2029، وفقا لمنصة ستاتيستا.

أكثر السيارات مبيعا في الدول العربية

نستعرض فيما يلي أبرز السيارات رواجا ومبيعا في الدول العربية، مع التركيز على مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، والمغرب، والجزائر، والعراق، علما أن البيانات تشمل فقط السيارات الجديدة، دون احتساب سوق المستعمل.

السعودية: تويوتا تواصل الهيمنة

بلغت مبيعات السيارات في السعودية عام 2024 نحو 827.8 ألف مركبة، محققة نموا بنسبة 7.8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى خلال 8 سنوات، بحسب بيانات من "فوكس تو موف"، و"بست سيلينغ كارز"، وشركة "انتروسبكتف ماركت ريسيرتش"، وصحيفة "الاقتصادية"، وموقع "سيارة".

وتستمر تويوتا في صدارة السوق بفضل موثوقيتها وشعبيتها الواسعة، مع توقعات بالحفاظ على ريادتها مستقبلا.

أكثر 5 علامات تجارية مبيعا بالسعودية في 2024:

تويوتا: 234 ألف سيارة (28.2% حصة سوقية، +2%)

هيونداي: 128 ألف سيارة (+8.3%)

كيا: 63 ألف سيارة (+26.6%)

نيسان: 47 ألف سيارة (–0.1%)

فورد: 43 ألف سيارة (+16.4%)

مصر.. تعافٍ تدريجي رغم الأزمة

شهد سوق السيارات المصري في 2024 تعافيا ملحوظا بعد أزمة مالية حادة. ووفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، نمت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 17% لتبلغ نحو 116 ألف مركبة، مدفوعة بزيادة في مبيعات سيارات الركوب بنسبة 18%.

ومع ذلك، لا تزال الأرقام دون مستويات ما قبل الأزمة، حيث تعادل نصف مبيعات عام 2021، بحسب مراسل الجزيرة نت محمد عبد الله. وتشير التوقعات إلى ارتفاع محتمل بنسبة 15.4% في 2025 لتتجاوز المبيعات 134 ألف مركبة.

ورغم النمو، لا تزال حصة السيارات الكهربائية محدودة، حيث ارتفع عدد السيارات المرخصة من 3212 في 2023 إلى 6150 في 2024.

العلامات التجارية الأكثر مبيعا (2024):

نيسان: 16.2 ألف سيارة (15.9% حصة)

شيري-غبور: 13.7 ألفا (13.4%)

شيفروليه: 12.5 ألفا (12.2%)

هيونداي: 11.6 ألفا (11.4%)

تويوتا: 9.3 آلاف (9.2%)

المغرب.. نمو لافت وانتعاش في الفخامة

سجّل سوق السيارات المغربي نموا بنسبة 9.2% في 2024، حيث بيعت 146 ألفا و401 سيارة جديدة، بحسب تقرير جمعية مستوردي السيارات، كما نقلت مراسلة الجزيرة نت سناء القويطي.

توزيع المبيعات حسب نوع المحرك:

بنزين: 125 ألفا و267 مركبة

هجينة: 10 آلاف و9 مركبات

كهربائية بالكامل: 1125 مركبة

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أكثر 5 علامات تجارية مبيعا (2024):

داسيا: 39 ألفا و331 مركبة

رينو: 28 ألفا و348

هيونداي: 13 ألفا و78

بيجو: 11 ألفا و209

فولكس فاغن: 10 آلاف و838

فيما مثلت السيارات الفاخرة نحو 10.6% من إجمالي المبيعات، أي 16 ألفا و606 مركبات. وتصدّرتها:

أودي: 4452

بي إم دبليو: 4452

مرسيدس-بنز: 3033

وبلغ متوسط سعر السيارة الجديدة 307 آلاف درهم (30 ألفا و500 دولار)، واعتمد 57.6% من المشترين على قروض بنكية للتمويل.

سوق السيارات في الجزائر.. غياب للإحصاءات الرسمية الدقيقة

لا تتوفر إحصاءات دقيقة حول عدد السيارات المستوردة أو المنتجة أو الطلبيات في الجزائر، مما يعكس حساسية هذا القطاع في ظل سعي الدولة لتقليص التبعية الخارجية وتشجيع التصنيع المحلي، بعد إخفاق تجارب التجميع السابقة، بحسب ما أفادت به إلهام محمد، مراسلة الجزيرة نت.

أبرز ملامح السوق:

العرض لا يزال محدودا رغم محاولات التنظيم، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وتأخر التسليم.

تم منح رخص استيراد 288 ألفا و99 مركبة لـ20 وكيلا عام 2023، لكن ما تم استيراده فعليا خلال 3 سنوات لم يتجاوز 179 ألفا و255 سيارة.

تم استيراد 26 ألفا و562 مركبة مستعملة بين 2023 و2024.

في الأثناء، بدأ مصنع "فيات وهران" الإنتاج الفعلي، مستهدفا إنتاج 90 ألف سيارة سنويا بحلول 2026، بنسبة إدماج محلي 35%.

وهناك مشاريع جديدة قيد التخطيط بشراكات جزائرية-عُمانية وأخرى تركية-جزائرية في ولايات مثل باتنة ووهران، لكن الطاقة الإنتاجية الوطنية لا يُتوقع أن تتجاوز 60 ألف مركبة في المستقبل القريب.

فيما أعلنت شركة فيات أنها الأكثر مبيعا في الجزائر بين 2023 و2024، مع بيع 94 ألفا و380 سيارة من أصل 97 ألفا مستوردة، بحصة سوقية 83.2% وتغطية لـ76% من ولايات البلاد.

الإمارات .. نمو مزدوج ودخول علامات جديدة

وشهد سوق السيارات في الإمارات نموا بنسبة 15.7% خلال عام 2024، لتصل المبيعات إلى 318 ألفا و981 مركبة، بحسب "بست سيلنغ كارز". ودخلت علامات مثل جيتور وتيسلا لأول مرة السوق، مما ساهم في هذا النمو.

أكثر 5 علامات تجارية مبيعا (2024):

تويوتا: 57 ألفا و960 مركبة (–1.7%، حصة 24.1%)

نيسان: 36 ألفا و312 (+23%)

ميتسوبيشي: 15 ألفا و422 (+25.9%)

إم جي: 9169 (+28.9%)، متجاوزة هيونداي وكيا

هيونداي: 8774 (+4.4%)

أكثر 5 طرازات مبيعا (2024):

نيسان باترول: 16 ألفا و399 مركبة (+22.4%)

نيسان صني: 16 ألفا و238

تويوتا هايلوكس: 14 ألفا و216

تويوتا لاندكروزر: 9319

تويوتا كامري: 9149

الأردن.. السيارات الكهربائية الصينية تكتسح

دخل السوق الأردني 78 ألفا و424 مركبة عام 2024، وفق إحصاءات هيئة مستثمري المناطق الحرة:

بنزين: 7686

ديزل: 7738

هجينة: 12 ألفا و156

كهربائية: 50 ألفا و844.

أكثر 5 طرازات مبيعا من السيارات الكهربائية (2024):

بحسب جهاد أبو ناصر، عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة، تصدرت السيارات الكهربائية الصينية المشهد:

بي واي دي سيغال- 6200 مركبة

شانغان إي ستار- 3400 مركبة

فولكسفاغن آي دي 4- 3100 مركبة

بي واي دي سونغ بلس- 2800 مركبة

تسلا طراز 3- 2700 مركبة

العراق: أداء قوي وهيمنة يابانية-كورية

سجل سوق السيارات الجديدة في العراق نموا سنويا بنسبة 28.8% عام 2024، مع وصول 161 ألفا و404 مركبات إلى الطرق، بحسب "بست سيلنغ كارز" و"فوكس تو موف".

أكثر 5 علامات تجارية مبيعا (2024):

تويوتا: +36% (29.3% حصة)

كيا: +12.7% (تراجعت إلى 23.5%)

هيونداي: +36.1% (12.5% حصة)

إم جي: +0.8% (ثبات نسبي)

سوزوكي: +120.8% (قفزة للمركز الخامس)

أكثر 5 طرازات مبيعا (2024):

تويوتا هايلوكس: 18 ألفا (+49.1%)، أنهى هيمنة كيا فرونتير

كيا فرونتير: 15 ألفا و305، تراجع للمرة الأولى منذ 2014

هيونداي توسان: 11 ألفا و995 (+34.8%)

كيا سورينتو: 10 آلاف و553 (+43.5%)

تويوتا كورولا: 8542 (+0.1%)