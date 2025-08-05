اقتصاد|الهند

الهند تتهم الاتحاد الأوروبي وأميركا بازدواجية المعايير بشأن التجارة مع روسيا

In this handout picture released by the official Saudi Press Agency (SPA), Indian Prime Minister Narendra Modi attends a meeting of Saudi-Indian Strategic Partnership Council held in Jeddah April 22, 2025.
حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ندد بتهديدات ترامب (الفرنسية)
5/8/2025-|آخر تحديث: 20:30 (توقيت مكة)

انتقدت الهند بشدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قائلة إنهما يتعمدان التضييق عليها بشكل غير عادل بسبب مشترياتها من النفط الروسي، في حين أنهما يتاجران على نطاق واسع مع موسكو على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

وجاءت انتقادات الهند في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا أمس الاثنين بزيادة الرسوم الجمركية على سلع الهند بسبب شرائها النفط الروسي، مما يفاقم الخلاف التجاري بين نيودلهي وواشنطن.

وفي استعراض نادر للوحدة ندد حزب بهاراتيا جاناتا -الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي– إلى جانب حزب المعارضة الرئيسي بالهند (حزب المؤتمر) اليوم الثلاثاء بانتقادات ترامب المتكررة لنيودلهي.

NEW DELHI, INDIA -  FEBRUARY 25 : US President Donald Trump (L) and Indian Prime Minister Narendra Modi (R) hold a joint press conference at Hyderabad House in Delhi, India on February 25, 2020. ( İmtiyaz Khan - Anadolu Agency )
لقاء جمع ترامب (يسار) ومودي في فبراير/شباط الماضي (الأناضول)

التمييز ضد الهند غير مبرر

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان أصدرته في وقت متأخر من أمس الاثنين "من الواضح أن الدول التي تنتقد الهند هي نفسها منغمسة في التجارة مع روسيا".

وذكرت الوزارة أن "التمييز ضد الهند غير مبرر"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سجل معاملات تجارية بقيمة 67.5 مليار يورو (78.02 مليار دولار) مع روسيا في عام 2024، بما في ذلك واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال بلغت 16.5 مليون طن.

كما أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم الروسي لاستخدامه في قطاع الطاقة النووية لديها، إلى جانب البلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية، ولم يذكر البيان مصدر المعلومات الخاصة بالتصدير.

وقلصت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل حاد علاقاتهما التجارية مع روسيا منذ أن شنت غزوها الواسع على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

المصدر: رويترز

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