اقتصاد|الكويت

استقالة وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام

م. نورة سليمان الفصام وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار موقع الوزارة
نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المستقيلة (موقع الوزارة)
4/8/2025-|آخر تحديث: 15:03 (توقيت مكة)

قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين إن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة نورة الفصام وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله.

وشغلت نورة الفصام منصب وزيرة المالية في 25 أغسطس/آب العام الماضي، وذلك بعدما كانت تشغل منصب رئيسة التخطيط الإستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي.

وفي سبتمبر/أيلول 2024 تولت الفصام منصب وزير النفط بالوكالة بصورة مؤقتة، إضافة إلى عملها بعد استقالة الوزير عماد العتيقي.

المصدر: مواقع إلكترونية + وكالات

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