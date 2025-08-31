تركيا تطرح مناقصة لإطلاق شبكة الجيل الخامس في أكتوبر المقبل

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو -اليوم الأحد- إن بلاده ستطلق مناقصة ترددات الجيل الخامس التي طال انتظارها في 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيبدأ مشغلو الهواتف المحمولة في تقديم خدمات الجيل الخامس في أبريل/نيسان 2026.

وقال أورال أوغلو في بيان إن مشغلي الهاتف المحمول الذين يحملون حاليا تراخيص النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (جي إس إم) وشبكات الجيل الرابع المتقدم (الجيل 4.5) يمكنهم المشاركة، مما يعني أن شركة (تركسل) التي تسيطر عليها الحكومة وشركة الاتصالات التركية (ترك تيليكوم) إلى جانب وحدة فودافون التركية يمكنها المشاركة جميعا.

وأضاف: "سيتم تخصيص ما مجموعه 11 حزمة ترددات مختلفة للمشغلين من خلال المناقصة التي ستُقام بقيمة 2.125 مليار دولار كحد أدنى لما مجموعه 400 ميغاهرتز من الترددات في نطاقي التردد 700 ميغاهرتز و3.5 غيغاهرتز".

وأوضح الوزير أنه تم نشر مواصفات المناقصة في الجريدة الرسمية.

وقال إن تراخيص شبكات الهاتف المحمول الحالية ستنتهي صلاحيتها عام 2029، وستخضع البنية التحتية والخدمات الخاصة بالمشغلين لنظام ترخيص جديد سيتم طرحه في إطار مناقصة جديدة.

وأضاف: "اعتبارا من هذا التاريخ (2029) فصاعدا، سيكون المشغلون ملزمون بدفع 5% من إيراداتهم السنوية إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستكون فترة الترخيص سارية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2042".

تعزيز البنية التحتية الرقمية

وذكرت وكالة الأناضول التركية الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن يُعزز إطلاق شبكة الجيل الخامس في تركيا البنية التحتية الرقمية بشكل كبير من خلال تمكين سرعات بيانات أعلى، وزمن وصول أقل، وسعة أكبر.

وأطلق مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية في 16 أغسطس/آب الجاري عملية المناقصة رسميًا.

وتخطط تركيا لإحراز تقدم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد.

سيُمكّن التحول إلى الجيل الخامس التقنيات الناشئة مثل تطبيقات الواقع الافتراضي، والمركبات ذاتية القيادة، والتصنيع الذكي، مع تعزيز أنظمة الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في تركيا.

حتى الآن، أصبحت شبكة الجيل الخامس متاحة في ملاعب 4 أندية كرة قدم تركية كبرى، ومطار إسطنبول الجديد، وفي نحو 30 منشأة، بما في ذلك الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة.