أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للكاكاو في العالم.. ماذا عن العرب؟

اكتشف الأميركيون الأصليون (الهنود الحمر) الكاكاو قبل نحو 5 آلاف عام، حيث كان يُزرع في منطقة الأمازون العليا بالإكوادور قبل أن ينتشر شمالا إلى شعوب المايا والتولتيك والأزتك الذين استخدموا بذوره مشروبا احتفاليا ووسيلة للتبادل التجاري.

وبعد الغزو الأوروبي للأميركتين حمله كريستوفر كولومبوس إلى إسبانيا عام 1502، ليتعرف الغزاة الإسبان من خلال شعب الأزتك على مشروب "شوكواتل" المصنوع من حبوب الكاكاو المحمصة والمطحونة والممزوجة بالتوابل والفانيليا، وفقا لمنصة "بريتانيكا".

ومع تقدم الصناعة في القرن الـ19 أتاح استخدام الآلات البخارية إنتاج مسحوق الكاكاو من حبوب الكاكاو بكميات كبيرة، ليتحول إلى سلعة عالمية يُستهلك منها اليوم أكثر من 4.5 ملايين طن سنويا.

سوق الكاكاو العالمي

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن للكاكاو أهمية اقتصادية بالغة للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، فهو يولّد عائدات التصدير والدخل وفرص العمل، كما يُعد مكونا أساسيا في صناعات الحلويات والأغذية والمشروبات، ومؤخرا في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل.

ويشهد سوق الكاكاو العالمي نموا متسارعا، إذ يُتوقع أن ترتفع قيمته من 16.6 مليار دولار عام 2025 إلى نحو 26.2 مليار دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.7%، وفقا لمنصة "فيوتشر ماركت إنسايت".

أما على صعيد الإنتاج فسجل موسم 2024/2023 تراجعا في المعروض العالمي من الكاكاو، وبلغ 4.368 ملايين طن فقط، أي بانخفاض قدره 12.9% مقارنة بالموسم السابق عليه، وفق تقرير المنظمة الدولية للكاكاو (آي سي سي أو) الصادر في فبراير/شباط 2025.

في المقابل، شهد موسم 2025/2024 تحسنا ملحوظا مع ارتفاع الإنتاج العالمي بنسبة تقارب 7.8% ليصل إلى نحو 4.840 ملايين طن، مدفوعا بزيادة استثمارات المزارعين في ظل ارتفاع الأسعار رغم التحديات المناخية والهيكلية التي تواجه هذا القطاع.

أسعار الكاكاو

ووفقا لتقرير آخر للمنظمة الدولية للكاكاو، فقد اتسم النصف الأول من يوليو/تموز 2025 بانخفاض ملحوظ في أسعار عقود الكاكاو الآجلة، على عكس الفترة نفسها من يوليو/تموز 2024، والتي شهدت ارتفاعا مطردا في الأسعار.

وبالنسبة لموسم 2025/2024، سُجل أدنى سعر حتى الآن في منتصف يوليو/تموز الماضي في بورصة لندن عند 6443 دولارا للطن، في حين سُجل أدنى سعر في بورصة نيويورك خلال الشهر نفسه عند 7315 دولارا للطن، وهو أدنى مستوى له في 7 أشهر، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى تقارير عن تحسن المحصول لموسم 2026/2025 وتوقعات بضعف الطلب.

أكبر 10 دول منتجة للكاكاو في العالم

يُنتج مزارعو الكاكاو عالميا نحو 5 ملايين طن من حبوب الكاكاو سنويا، وتُعد ساحل العاج أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم، وتمثل مع غانا نصف إنتاج الكاكاو العالمي.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة لحبوب الكاكاو في العالم موسم 2024/2023، وفقا لأحدث وآخر البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو):

ساحل العاج : 2.4 مليون طن.

: 2.4 مليون طن. غانا : 653.7 ألف طن.

: 653.7 ألف طن. إندونيسيا : 641.7 ألف طن.

: 641.7 ألف طن. الإكوادور : 375.7 ألف طن.

: 375.7 ألف طن. البرازيل : 296.1 ألف طن.

: 296.1 ألف طن. الكاميرون : 295.8 ألف طن.

: 295.8 ألف طن. نيجيريا : 284.2 ألف طن.

: 284.2 ألف طن. البيرو : 166.7 ألف طن.

: 166.7 ألف طن. الدومينيكان : 65.9 ألف طن.

: 65.9 ألف طن. كولومبيا: 59.8 ألف طن.

أكبر 10 دول مصدرة للكاكاو في العالم

تحتل ساحل العاج الصدارة في قائمة أكبر الدول المصدرة لحبوب الكاكاو في العالم، فهي أكبر دول العالم إنتاجا، وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة لحبوب الكاكاو في العالم عام 2023 مقدرة بالدولار وفقا لبيانات "أوه إي سي ورلد" الاقتصادي.

ساحل العاج : 3.68 مليارات دولار.

: 3.68 مليارات دولار. الإكوادور : 1.14 مليار دولار.

: 1.14 مليار دولار. غانا : 1.09 مليار دولار.

: 1.09 مليار دولار. نيجيريا : 763 مليون دولار.

: 763 مليون دولار. الكاميرون : 719 مليار دولار.

: 719 مليار دولار. بلجيكا : 432 مليون دولار.

: 432 مليون دولار. هولندا : 400 مليون دولار.

: 400 مليون دولار. بيرو : 254 مليون دولار.

: 254 مليون دولار. الدومينيكان : 218 مليون دولار.

: 218 مليون دولار. غينيا: 216 مليون دولار.

أكبر 10 دول مستوردة للكاكاو في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة لحبوب الكاكاو في العالم وفقا للمصدر السابق:

هولندا : 2.21 مليار دولار.

: 2.21 مليار دولار. ماليزيا : 1.42 مليار دولار.

: 1.42 مليار دولار. ألمانيا : 867 مليون دولار.

: 867 مليون دولار. الولايات المتحدة : 793 مليون دولار.

: 793 مليون دولار. إندونيسيا : 731 مليون دولار.

: 731 مليون دولار. بلجيكا : 567 مليون دولار.

: 567 مليون دولار. فرنسا : 436 مليون دولار.

: 436 مليون دولار. كندا : 348 مليون دولار.

: 348 مليون دولار. إيطاليا : 315 مليون دولار.

: 315 مليون دولار. إسبانيا: 282 مليون دولار.

الكاكاو في الوطن العربي

ووفقا لبيانات منظمة الفاو، لا تندرج أي دولة عربية ضمن قائمة الدول المنتجة للكاكاو في العالم، ويرجع ذلك إلى الطبيعة المناخية الخاصة التي يتطلبها هذا المحصول، إذ يعد الكاكاو نباتا استوائيا شديد الحساسية للظروف البيئية.

ويحتاج الكاكاو إلى درجات حرارة مرتفعة وثابتة تتراوح بين 21 و32 درجة مئوية على مدار العام، إلى جانب رطوبة عالية وأمطار غزيرة ومنتظمة تتراوح بين 1500 ملم وألفي ملم سنويا، فضلا عن ضرورة توفر تربة خصبة وعميقة وجيدة التصريف.

كما أن الحماية من أشعة الشمس المباشرة والرياح -والتي توفرها عادة أشجار الظل الطويلة المتوفرة في المناطق الاستوائية- ضرورية أيضا لنمو صحي.

وبسبب هذه الشروط المناخية الصارمة تتركز زراعة الكاكاو عالميا فيما يُعرف بـ"حزام الكاكاو" الممتد على جانبي خط الاستواء في الدول التي تقع بين خطي عرض 10 درجات شمالا و10 درجات جنوبا من خط الاستواء، حيث يكون المناخ مناسبا لزراعة أشجار الكاكاو، وفق منظمة الكاكاو الدولية.

وتستورد الدول العربية ما تحتاج إليه من حبوب الكاكاو اللازمة لصناعتها الغذائية أو لأهداف إعادة التصدير، وفيما يلي قائمة بأكبر 3 دول عربية مستوردة لحبوب الكاكاو عام 2023 مقدرة بالدولار وفقا لمرصد التعقيد الاقتصادي:

تونس : 18.7 مليون دولار.

: 18.7 مليون دولار. الإمارات : 17.1 مليون دولار.

: 17.1 مليون دولار. الجزائر: 6.93 ملايين دولار.

4 حقائق قد لا تعرفها عن الكاكاو

الشوكولاتة لذيذة ومغذية ولها شعبية هائلة في أنحاء العالم، وهذا الشغف بها يسهم في زيادة الطلب العالمي على الكاكاو الذي يعد أساسيا لصناعتها، وفيما يلي 4 حقائق قد لا تعرفها عن الكاكاو وفقا لمنظمة لوثران العالمية للإغاثة:

الكاكاو والشوكولاتة شيئان مختلفان تماما

تؤخذ حبوب الكاكاو من قرن الكاكاو، وهو الثمرة التي تنمو عند قاعدة شجرة الكاكاو، وتعد المصدر الأساسي لحبوب الكاكاو، وفي المواسم الجيدة تستطيع الشجرة الواحدة إنتاج ما بين 20 إلى 30 قرنا، ويحتوي كل قرن منها على نحو 20 إلى 50 حبة كاكاو يتشابه حجمها مع حجم حبة اللوز.

وبعد الحصاد تمر حبوب الكاكاو بسلسلة من المراحل قبل أن تصل إلى مصانع الشوكولاتة، وتبدأ هذه المراحل بعملية التخمير ثم التجفيف، يليها اختبار الجودة بدقة، قبل أن تعالج الحبوب وتحول إلى المنتج الذي يعرفه الجميع وهو الشوكولاتة.

يتم إنتاج معظم الكاكاو بالعالم في أفريقيا

في الوقت الذي تعد فيه أوروبا والولايات المتحدة من أبرز مناطق إنتاج وصناعة الشوكولاتة يُزرع معظم الكاكاو العالمي في أفريقيا، حيث يزرع أكثر من نصفه في غرب أفريقيا، خاصة في ساحل العاج وغانا.

شجرة الكاكاو تحتاج 5 سنوات لبدء الإنتاج

تستغرق شتلات الكاكاو نحو 5 سنوات بعد زراعتها حتى تبدأ بإنتاج الحبوب على الأشجار، ولهذا تُعتبر زراعة الكاكاو استثمارا طويل الأمد، سواء بالنسبة للمزارعين الأفراد أو للمنظمات.

ورغم أهميته فإن الكاكاو يُعد محصولا صعب الإنتاج، إذ يتطلب مزيجا متكاملا من الظروف المناخية المناسبة والموقع الجغرافي الملائم والتظليل الكافي، إضافة إلى الالتزام بممارسات زراعية جيدة تضمن نمو الأشجار وازدهارها.

ولم يتذوق العديد من منتجي حبوب الكاكاو في العالم الشوكولاتة أبدا وفقا لمنظمة لوثران العالمية للإغاثة.

الكثير من منتجي الكاكاو يعيشون في فقر مدقع

يعتمد إنتاج معظم حبوب الكاكاو على المزارعين الصغار الذين يبيعون محاصيلهم في الأسواق المحلية لوسطاء يبيعون الحبوب إلى كبار المشترين والمصنعين.

ونتيجة لهذا النظام لا يحصل المزارعون إلا على نسبة ضئيلة من العائدات الحقيقية للكاكاو ومنتجاته، مما يترك الكثير منهم يعيشون في فقر مدقع، في حين يستحوذ مصنعو الشوكولاتة الكبار على الحصة الكبرى من الدخل والأرباح.