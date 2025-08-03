قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن بلده تقف إلى جانب إيران لزيادة التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليارات دولار سنويا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن إسحاق دار بعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في إسلام آباد قوله اليوم الأحد إن باكستان ستدعم إيران من أجل تنمية العلاقات التجارية والتبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وصرح وزير الخارجية الباكستاني إنه يتفق مع رؤية بزشكيان بشأن تعزيز التعاون في مجال التجارة لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار.

وأكد نائب رئيس الوزراء الباكستاني الحاجة الملحة في الوقت الراهن لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك قدر الإمكان.

منطقة حرة

توصلت إيران وباكستان إلى اتفاق مبدئي بشأن إنشاء منطقة حرة مشتركة على حدود ريمدان-غبد، خلال المحادثات التي جرت بين أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في إيران رضا مسرور ونظيرته الباكستانية السيدة إقبال.

وريمدان (حدود ريمدان-غبد) معبر حدودي بين إيران وباكستان يقع في قضاء دشتياري بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، على بُعد 120 كيلومترا من تشابهار. وعلى الجانب الباكستاني يقع هذا المعبر على بُعد نحو 70 كيلومترا من جوادر و700 كيلومتر من كراتشي، ويقع في نهاية طريق مكران الساحلي السريع في باكستان.

ووفقًا للخطة، سيزور وفد من الحكومة الباكستانية معبر ريمدان الحدودي خلال الأسبوعين المقبلين لمراجعة أبعاد تنفيذ المشروع، بما في ذلك مساحة المنطقة، والفوائد الاقتصادية، ونموذج التعاون.

وناقش الاجتماع قضايا مثل كيفية إدارة المنطقة الحرة المشتركة، وتحديد إطار الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتوفير البنية التحتية الحيوية، وتهيئة منصات مناسبة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

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وسيتطلب إنشاء هذه المنطقة الحرة من إيران موافقة مجلس الوزراء ثم من خلال الإجراءات القانونية في مجلس الشورى.

12 اتفاقا

ووقّع كبار المسؤولين من البلدين ظهر اليوم الأحد 12 بعد عقد اجتماع مشترك، 12 وثيقة تعاون في مجالات مختلفة، بهدف تسهيل وتمهيد طريق تنمية التعاون الثنائي.

وحسب وكالة إرنا الإيرانية، فإن هذه الوثائق تشمل محاور عدة، منها: السياحة، والزراعة، والتعاون القضائي والقانوني، والصناعة، والعلوم والتكنولوجيا، والنقل والترانزيت، والتراث الثقافي، والتعاون التجاري والاقتصادي.

وستوفر الوثائق الموقعة إطارا لتسهيل تبادل المعرفة، وتطوير القدرات التجارية، وتعزيز التفاعلات بين الشعبين، وتعزيز التآزر الإقليمي بين البلدين.