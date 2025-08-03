سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع اليوم الأحد

بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الأحد، في السوق الموازية وسط ثبات في السعر بالسوق الرسمية، عقب الافتتاح الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

بلغ سعر الدولار في بغداد 1397.5 دينارا عند البيع و1392.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1405 دنانير أما سعر الشراء فقد كان 1397.5 دينارا.

في أربيل بلغ سعر البيع 1395.5 دينارا، وسعر الشراء 1392.5 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1402.5 للبيع في حين كان سعر الشراء 1398 دينارا.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1395 دينارا للبيع و1392.5 للشراء في تعاملات اليوم الأحد، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1401 دينار، أما الشراء فقد كان 1397 دينارا.

سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

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أسباب عززت قوة الدينار

أكد الخبير الاقتصادي يوسف السلمان أن الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يعود إلى عدة أسباب رئيسية متكاملة ساهمت في تعزيز قوة الدينار في السوق الموازية.

وقال السلمان في حديث للجزيرة نت إن أبرز هذه العوامل تشمل:

الانكماش الاقتصادي.

توقف النفقات الاستثمارية الحكومية.

تشديد الرقابة على الحدود.

تحوّل التجار إلى المنصات المصرفية الرسمية.

تراجع عمليات إعادة التصدير غير القانونية.

تسوية بعض المستحقات النفطية بالمواد بدلا من النقد.

واعتبر أن هذه العوامل لعبت دورا في زيادة وفرة الدولار في السوق، مشيرا إلى أن التحضيرات للعملية الانتخابية زادت من المعروض من الدولار بعد قيام بعض الكتل السياسية بتحويل احتياطاتها إلى الدينار، فيما ساهم ارتفاع عدد الوافدين الأجانب في تعزيز هذا الاتجاه.

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وأكد السلمان أن سحب البنك المركزي جزءا من الكتلة النقدية بالدينار خلق طلبا إضافيا على العملة المحلية، ما أدى إلى تراجع قيمة الدولار تدريجيا، مرجحا استقرار سعر الدينار مقابل الدولار للفترة المقبلة على ارتفاع بسبب تلك الأسباب وإلى حين حصول متغيرات في البعض منها.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار