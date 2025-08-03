اقتصاد|زامبيا

200 مليون دولار لتوفير الكهرباء لأكثر من مليون شخص في زامبيا

مقر البنك الدولي
مقر البنك الدولي (غيتي إيميجز)
3/8/2025-|آخر تحديث: 20:23 (توقيت مكة)

أقر مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، يوم الجمعة، منحة بقيمة 200 مليون دولار لزامبيا لهدف دعم المرحلة الثالثة عشرة من برنامج "تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة والنظيفة"، من أجل توفير خدمات طاقة كهربائية وصديقة للبيئة لأكثر من مليون شخص خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويأتي هذا التمويل عبر المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية للبنك الدولي المخصصة للدول الأكثر فقرا، في إطار دعم جهود الحكومة الزامبية لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على الاستفادة من الطاقة بأسعار مناسبة.

LUSAKA, ZAMBIA - FEBRUARY 24: Women collect water from a water tank provided by the government to provide safe water on February 24, 2024 in Lusaka, Zambia. Cholera, a waterborne bacterial disease, has unleashed a perilous wave across southern Africa, with active outbreaks currently afflicting five countries in southern and central Africa. Over the past two years, the epidemic has left a devastating trail, infecting more than 220,000 individuals, and claiming the lives of over 4,000 people in 19 countries across the continent. Public health experts attribute the widespread devastation to a confluence of factors, including increasingly intense storms driven by climate change, a shortage of vaccines, and inadequate water and sewer infrastructure. Among the affected nations, Zambia stands as one of the hardest hit, grappling with its deadliest cholera outbreak on record. Since October, the country has witnessed over 700 fatalities and more than 18,500 infections, although cases and deaths have shown signs of slowing since their peak in January. (Photo by Luke Dray/Getty Images)
التوسع في إنتاج الطاقة سيساهم في تحسين حياة السكان (غيتي إيميجز)

نحو هدف "300 مليون أفريقي"

يركز المشروع على تزويد المجتمعات المحلية بالطاقة، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المنزلية، بل أيضا لدعم الأنشطة التجارية والصناعية، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. كما يشمل البرنامج توسيع نطاق المشاريع التجريبية الناجحة، والاستثمار في تقنيات مبتكرة، وبناء قدرات المجتمعات المحلية في إدارة وصيانة البنية التحتية للطاقة.

ويُعد مشروع زامبيا جزءا من برنامج إقليمي متعدد المراحل يهدف إلى إيصال الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، ضمن مبادرة "مهمة 300". وتمثل هذه المرحلة الثالثة عشرة امتدادا لجهود البرنامج في عدد من دول شرق وجنوب القارة.

المصدر: الجزيرة

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