المفاوض التجاري الياباني يلغي زيارته إلى أميركا

ألغى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين زيارة إلى الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة اليوم الخميس، ما أدى إلى مزيد من التأخير في المحادثات الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة استثمارية بقيمة 550 مليار دولار عرضتها طوكيو مقابل تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية العقابية.

كان من المقرر أن يتوجه ريوسي أكازاوا إلى واشنطن لصياغة تأكيد كتابي بشروط الحزمة، مثل تقسيم عائدات الاستثمار بين الولايات المتحدة واليابان.

وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إنه سيتم إصدار إعلان هذا الأسبوع بشأن الاستثمارات اليابانية.

نقاط للمناقشة

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي للصحفيين اليوم الخميس: "تبيّن أن ثمة نقاطا تحتاج إلى مناقشة على المستوى الإداري أثناء التنسيق مع الجانب الأميركي. لذلك، ألغيت الرحلة".

واتفقت واشنطن وطوكيو في يوليو/تموز الماضي على خفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على اليابان إلى نسبة 15% على السلع اليابانية ابتداء من أول أغسطس/آب بدلاً من المعدل السابق البالغ 25%، مقابل تعهد طوكيو بحزمة استثمارات في الولايات المتحدة بقروض وضمانات مدعومة من الحكومة، لكنّ التفاصيل لا تزال غير واضحة.

وفي حين روّج ترامب للحزمة باعتبارها "أموالنا للاستثمار"، وقال إن الولايات المتحدة ستحتفظ بـ 90% من الأرباح المحققة، أكد المسؤولون اليابانيون أن الاستثمارات ستُحدد بناء على ما إذا كانت ستعود بالنفع على اليابان كذلك.

وقال مسؤولون يابانيون مرارا وتكرارا إنهم يفضلون صدور أمر تنفيذي رئاسي مُعدّل أولًا لإزالة الرسوم الجمركية المتداخلة على السلع اليابانية قبل إصدار وثيقة مشتركة في تفاصيل الاستثمار.

ووافقت الولايات المتحدة على تعديل الأمر الرئاسي الصادر في 31 يوليو/ تموز لضمان عدم فرض ضريبة بنسبة 15%، التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي على الواردات اليابانية، على سلع تخضع لرسوم جمركية أعلى، مثل لحم البقر.

إعلان

وقال مسؤولون أميركيون، إن ترامب سيصدر أمرًا آخر بخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، لكنهم لم يحددوا موعدًا لذلك.

تعديل الأمر الرئاسي

وأضاف هاياشي: "نطالب بشدة باتخاذ إجراءات لتعديل الأمر الرئاسي المتعلق بالرسوم الجمركية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وإصدار أمر رئاسي لخفض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات".

وسجلت صادرات اليابان أكبر انخفاض شهري لها في 4 سنوات في يوليو/ تموز الماضي، تحت ضغط بانخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة.

وبعد فرض الرسوم الجمركية الأميركية، خفضت اليابان توقعاتها للنمو لهذا العام من 1.2% إلى 0.7% في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت رويترز عن مصدر حكومي وصفته بالمطلع على المفاوضات إن أكازاوا قد يتوجه إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل بعد حل القضايا العالقة.