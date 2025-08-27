استعدادات لنقل أول شحنة نفط من سوريا منذ رفع العقوبات

تستعد مجموعة فيتول الهولندية لتحميل أول شحنة من النفط الخام السوري منذ رفع العقوبات الغربية عن دمشق، في الوقت الذي يسعى فيه قطاع الطاقة في البلاد للتعافي من أكثر من عقد من الدمار الناجم عن الحرب.

ومن المقرر أن تنقل أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم الشحنة إلى مصفاة في إيطاليا، وفقًا لمصدر وصفته بلومبيرغ بالمطلع ولم تفصح عن هويته.

وأضاف المصدر أن الشحنة سيتم تحميلها اليوم.

وفي يوليو/تموز الماضي، رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، والتي كانت سارية لعقود، وذلك لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر ودعم الحكومة الجديدة، وقبل شهرين، رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية على سوريا أيضا.

ونقلت بلومبيرغ عن شخصين يراقبان تدفقات النفط في المنطقة أنهما لم يكونا على علم بأي شحنات أخرى من النفط الخام السوري منذ رفع الإجراءات.

الإنتاج سابقا

وقبل اندلاع الحرب في البلاد عام 2011 التي انتهت بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي، كان إنتاج البلاد من النفط الخام مئات الآلاف من البراميل يوميا، وتباطأ هذا الإنتاج بشكل كبير مع تدهور الوضع الأمني ​​في البلاد ونزوح الملايين.

وبلغت صادرات سوريا عند حوالي 380 ألف برميل يوميا عام 2002 قبل أن تتراجع في السنوات التي تلت ذلك، وفقا لشركة سي إي آي سي CEIC للبيانات. مع ذلك، فإن استئناف الصادرات البحرية من شأنه أن يساعد البلاد في ظل اقتصادها المتعثر وحاجة الحكومة الماسة إلى العملات الأجنبية.

والشهر الماضي، طرحت وزارة الطاقة السورية مزادا لبيع حوالي 500 ألف برميل من النفط الخام متوسط ​​الكثافة وعالي الكبريت، وفقا لصفحتها على فيسبوك.