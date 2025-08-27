قطر تخفض أسعار 1019 دواء بالسوق المحلية

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر خفض أسعار 1019 مستحضرا دوائيا بالسوق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 75%.

وأوضحت الوزارة -في بيان أول أمس الاثنين- أن المستحضرات الدوائية المخفض أسعارها من جميع المجموعات العلاجية، ومنها أدوية القلب والضغط والسكر والمسكنات ومضادات الالتهابات ومضادات السرطان والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المناعية وأدوية الحساسية ومضادات الاكتئاب والأدوية النفسية وأدوية أمراض الجهاز الهضمي وأدوية تخسيس الوزن.

وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري، مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، إن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية تقوم دوريا بمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية المسجلة بدولة قطر، مشيرة إلى أنه يتم التركيز على المجموعات العلاجية الأكثر استخداما وبما يضمن توفيرها بأسعار مناسبة، وصولا إلى المجموعات العلاجية كافة.

وأكدت حرص وزارة الصحة العامة على ضمان توفير الأدوية في السوق المحلية لجميع السكان بتكلفة معقولة، وضمان جودتها وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضحت مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة أن أسعار الأدوية تُحدد عند تسجيلها في السوق المحلية بناء على قواعد التسعيرة المعتمدة، حيث تُراعى تكلفة التصنيع في بلد المنشأ والأسعار المرجعية المعتمدة وأسعار البدائل المتوفرة في السوق المحلي.

تراجع الأسعار

ورصدت صحيفة الشرق القطرية المحلية تراجع سعر دواء بلوفيكتو لعلاج سرطان البروستاتا على سبيل المثال من 117 ألفا و390 ريالا (32 ألفا و170 دولارا) إلى 96 ألفا و111 ريالا (26 ألفا و339 دولارا) بتخفيض نسبته 17.84%، وشملت التراجعات عديدا من أدوية علاج القلب والضغط والسكري والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المناعية والحساسية والاكتئاب.

ونقلت الصحيفة عن صيادلة محليين قولهم إن الخطوة في مصلحة المستهلك وتعد استجابة لمطالب طال انتظارها، مشيرين إلى أن القرار يقنن الاستيراد الفردي للأدوية باهظة الثمن، لا سيما أدوية التخسيس والاكتئاب، فضلا عن أنه يقطع الطريق على بعض تجار الأدوية الذين يضعون الربح المادي في المقام الأول على حساب صحة المستهلك.

ويقول مراقبون إن أسعار الأدوية في قطر قبل القرار كانت أعلى من نظيرتها في دول الجوار.