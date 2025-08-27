ما مستقبل البيتكوين "الذهب الرقمي" بعد 5 سنوات؟

البيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر والأكثر تأثيرا في عالم التمويل الرقمي منذ إطلاقها عام 2009، وتجمع بين كونها أصلا استثماريا مثيرا للجدل وابتكارا تقنيا قائما على البلوكتشين، وبينما ينظر إليه البعض كـ"ذهب رقمي" وملاذ طويل الأمد، يحذر آخرون من تقلباته الحادة ومخاطره التنظيمية.

البلوكتشين أو سلسلة الكتل، هي تقنية لامركزية لتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة. تُستخدم هذه التقنية في أساس العملات الرقمية مثل البيتكوين، ولكنها تمتلك إمكانات هائلة تتجاوز نطاق العملات الرقمية بكثير.

نستعرض لكم في (الجزيرة نت) من خلال هذا التقرير أبرز التوقعات المتفائلة والمتشائمة لأسعاره خلال السنوات الخمس المقبلة، مع نظرة تاريخية على صعوده وتقلباته منذ إطلاقه حتى الآن، إضافة إلى تقديم نصائح استثمارية عملية من مصادر متعددة لتزويد القارئ برؤية متوازنة تساعده على اتخاذ قرارات واعية في سوق العملات المشفرة.

البيتكوين (الذهب الرقمي)

البيتكوين (BTC) أول عملة رقمية في العالم، والأكبر من حيث القيمة السوقية، وبصفتها أصلا رقميا لامركزيا، تُعتبر على نطاق واسع مخزنا للقيمة وأداة للتحوط من التضخم.

بلغ سعر البيتكوين وقت كتابة هذه السطور نحو 111 ألفا و222 دولارا، وبلغت القيمة السوقية لها 2.21 تريليون دولار وفق منصة (كوين ماركت كاب).

نظرة تاريخية على البيتكوين (2009-2020)

قبل الدخول في الإجابة على السؤال الأساسي في هذا التقرير وهو: كم سيصبح سعر البيتكوين بعد 5 سنوات من الآن؟ دعونا نلقِ نظرة تاريخية على سعر البيتكوين منذ إطلاقه عام 2009 وحتى عام 2020 وفقا لمنصة (إنفستوبيديا).

2009 -2010 : بدأ سعر البيتكوين من 0 دولار، ثم ارتفع تدريجيا إلى 0.10 دولار، ووصل إلى 0.30 دولار مع نهاية عام 2010.

: بدأ سعر البيتكوين من 0 دولار، ثم ارتفع تدريجيا إلى 0.10 دولار، ووصل إلى 0.30 دولار مع نهاية عام 2010. 2011 : وصل السعر إلى 29.60 دولارا في يونيو/حزيران، ثم تراجع بشدة إلى نحو 5 دولارات بنهاية العام.

: وصل السعر إلى 29.60 دولارا في يونيو/حزيران، ثم تراجع بشدة إلى نحو 5 دولارات بنهاية العام. 2012 -2013 : كان السعر مستقرا نسبيا في 2012، ثم ارتفع في 2013 من 13 دولارا في يناير/كانون الثاني إلى أكثر من 100 دولار بحلول أبريل/نيسان، وتجاوز ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه أغلق العام عند 732 دولارا.

: كان السعر مستقرا نسبيا في 2012، ثم ارتفع في 2013 من 13 دولارا في يناير/كانون الثاني إلى أكثر من 100 دولار بحلول أبريل/نيسان، وتجاوز ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه أغلق العام عند 732 دولارا. 2016 : شهد نموا هادئا حيث وصل السعر إلى 900 دولار بنهاية العام.

: شهد نموا هادئا حيث وصل السعر إلى 900 دولار بنهاية العام. 2017 : عام الانطلاقة، إذ قفز من حوالي ألف دولار إلى نحو 19 ألفا و188 دولارا في نهاية العام.

: عام الانطلاقة، إذ قفز من حوالي ألف دولار إلى نحو 19 ألفا و188 دولارا في نهاية العام. 2018 -2019 : تقلبت الأسعار بشدة؛ وصلت لأكثر من 10 آلاف دولار في منتصف 2019، لكنها تراجعت إلى 6612 دولارا بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول.

: تقلبت الأسعار بشدة؛ وصلت لأكثر من 10 آلاف دولار في منتصف 2019، لكنها تراجعت إلى 6612 دولارا بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول. 2020: تأثرت الأسواق بجائحة كورونا؛ بدأ السعر عند 7161 دولارا وارتفع ليُغلق العام عند 28 ألفا و993 دولارا، محققا نموا بنسبة 416%.

سعر البيتكوين قبل 5 سنوات (2020 – 2025)

نفرد هذه الفترة من عام 2020 إلى عام 2025 لأنها شهدت ارتفاعات كبرى وانهيارات كبرى كذلك.

2021

في يناير/كانون الثاني تجاوز السعر 40 ألف دولار.

في أبريل/نيسان وصل إلى ذروة بلغت حوالي 64 ألفا و895 دولارا.

تراجع في منتصف العام ليغلق عند 30 ألفا و829 دولارا.

ارتفع في سبتمبر/أيلول إلى 52 ألفا و956 دولارا، ثم انخفض لاحقا إلى 40 ألفا و597 دولارا.

في نوفمبر/تشرين الثاني بلغ مستوى قياسيا قرب 69 ألف دولار، لكنه أنهى العام عند 46 ألفا و211 دولارا.

2022

وصل إلى 47 ألفا و549 دولارا في مارس/آذار.

واصل الهبوط ليغلق العام تحت 20 ألف دولار.

2023

افتتح عند 16 ألفا و530 دولارا.

صعد تدريجيا لينهي العام عند 42 ألفا و258 دولارا.

2024

أوائل العام ارتفع فوق 70 ألف دولار بعد الموافقة على صناديق الاستثمار الفورية ETF (Exchange Traded Fund).

في سبتمبر/أيلول ارتفع إلى نحو 64 ألف دولار مع خفض الفائدة الأميركية.

في نوفمبر/تشرين الثاني شهد قفزة تاريخية، متجاوزا 100 ألف دولار.

أنهى العام قريبا من 100 ألف دولار.

2025

في يناير/كانون الثاني وصل إلى حوالي 110 آلاف دولار.

في مايو/أيار حقق رقما قياسيا عند 112 ألفا و509 دولارات. في أغسطس/آب بلغ 124 ألف دولار تقريبا قبل أن يتراجع إلى 112 ألف دولار وقت كتابة هذه السطور.

توقعات سعر البيتكوين بعد 5 سنوات (2030)

1- السيناريو المتفائل: 500 ألف دولار

في مذكرة بحثية صدرت في مايو/أيار 2025، أشار رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في بنك ستاندرد تشارترد، جيف كندريك إلى تزايد الاهتمام المؤسسي بعملة بيتكوين، مستشهدا بإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) الأخيرة وفقا لمجلة (بيتكوين ماغازين).

وأكد مجددا رؤيته طويلة المدى بأن سعر بيتكوين قد يصل إلى 500 ألف دولار بنهاية ولاية دونالد ترامب الحالية، مستفيدا من هدف سابق قدره 200 ألف دولار بنهاية عام 2025 و500 ألف دولار بحلول عام 2029.

2- السيناريو الأكثر تفاؤلا: 1.5 مليون سعر البيتكوين عام 2030

يبدو السيناريو السابق متفائلا لكنه ليس الأشد تفاؤلا لسعر البيتكوين، إذ أكدت كاثي وود، مؤسسة شركة آرك إنفست، مؤخرا توقعاتها بأن سعر بيتكوين قد يصل إلى 1.5 مليون دولار بحلول عام 2030 وفقا لمنصة (ناسداك).

وفي تقرير (أفكار عظيمة 2025) الصادر عن شركة الاستثمار المُركزة على الابتكار، تزعم وود أن الاهتمام المؤسسي، والطلب المتزايد من الأسواق الناشئة، والنظرة الأوسع للعملات المشفرة كشكل فعال من "الذهب الرقمي"، ستؤدي جميعها إلى ارتفاع سعرها بشكل كبير.

ومع ذلك، ووفقا لتحليل الخبراء في منصة إنفستنج هافن (InvestingHaven)، من غير المرجح أن يصل سعر بيتكوين إلى مليون دولار قبل عام 2030، فقيود تقنية البلوك تشين الحالية (الأداء، والسرعة، وقابلية التوسع)، واللوائح المتطورة، والظروف الاقتصادية العالمية، وديناميكيات السوق العامة، تجعل هذا التقييم غير واقعي.

3- السيناريو المتشائم: 100 إلى 200 ألف دولار

بعد الذروة المتوقعة في نهاية 2025 (150-170 ألف دولار)، قد يشهد السوق تراجعا إلى نطاق 50 – 65 ألف دولار.

وعلى المدى الطويل (حتى 2030)، السيناريو الهبوطي يتوقع أن يتراوح السعر بين 50 ألف و100 ألف دولار، وفي حالات متشائمة جدا قد يكون أقل من 50 ألف دولار وفقا لمنصة يو هولدر (YouHodler).

وحسب منصة (كوين ديسك)، من المتوقع أن يتراوح نطاق سعر بيتكوين بين 198 ألف دولار (توقعات هبوطية) و295 ألف دولار (توقعات صعودية)، بمتوسط تقديري يبلغ 266 ألف دولار عام 2030.

توقعات البنوك التقليدية

إذا استثنينا بنك ستاندرد تشارترد الذي توقع أن يصل السعر إلى 200 ألف دولار بنهاية عام 2025، و500 ألف دولار عام 2030، فإن البنوك التقليدية العالمية الأخرى مثل جي بي مورغان، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي لم يحددوا سعرا معينا خلال السنوات الخمس القادمة، لكنهم يتوقعون مكاسب قوية، مشيرين إلى التبني المؤسسي والأداء المتفوق على الذهب تاريخيا وفقا لمنصة (إنفستنغ هافن).

أهم العوامل المؤثرة في سعر البيتكوين خلال السنوات الخمس المقبلة

تُقدّم توقعات سعر البيتكوين للسنوات الخمس المقبلة واحدا من أكثر التقديرات الاستثمارية وجاهة في عالم المال الحديث. ومع مستويات تداول تقارب 112 ألف دولار للوحدة، وتسارع تبني المؤسسات والدول والبنوك المركزية لها، يشير خبراء العملات المشفرة إلى صورة إيجابية لمسار البيتكوين حتى عام 2030، وفقا لمنصة "كوين ديسك".

وفيما يلي أهم العوامل المؤثرة في سعر البيتكوين خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا لتوقعات الخبراء وديناميكيات السوق كما ذكر عدد من المنصات المتخصصة مثل (ناسداك) وكوين ديسك و ناغا (NAGA) وإنفستنغ هافن، وغيرها:

خفض أسعار الفائدة

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مما سيرفع معدلات التضخم، كما أن السيولة المتزايدة في النظام المالي قد تتدفق أيضا إلى الأصول الرقمية، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على البيتكوين ورفع سعره خلال الأشهر القادمة من عام 2025.

تنظيم العملات المشفرة

يتبنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهجا أكثر إيجابية تجاه تنظيم العملات المشفرة مقارنة بالإدارات السابقة، إذ رشح بول أتكينز المؤيد للعملات الرقمية لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد تنحي غاري جينسلر في يناير/كانون الثاني 2025.

كما تعهد بجعل الولايات المتحدة "مركزا عالميا للبيتكوين" عبر تعيين شخصيات داعمة للعملات المشفرة في مناصب رئيسية بوزارتي التجارة والخزانة وهيئة الأوراق المالية، مما يشير إلى توجه نحو سياسات تنظيمية أكثر دعما للقطاع، وهو ما ينعكس إيجابا على سعر البيتكوين.

أصول المحفظة

تطورت عملة بيتكوين لتصبح فئة أصول مالية متكاملة خلال السنوات القليلة الماضية، وتبلغ قيمتها السوقية 2.2 تريليون دولار ما يجعلها من بين أكبر الأصول في العالم، وقد سد اعتماد صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة في يناير/كانون الثاني 2024 الفجوة بين العملات المشفرة والتمويل التقليدي.

وحسب محللين، ستواصل هذه الأدوات المساهمة في زيادة الطلب في الولايات المتحدة والعالم مع قيام المزيد من البنوك الخاصة وصناديق التحوط وصناديق التقاعد الحكومية بإضافة البيتكوين إلى محافظها.

التبني المؤسسي

أحدثت التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالبيتكوين تحولا جوهريا في السوق، إذ لم تعد المؤسسات المالية الكبرى تنظر إليه كأصل مضاربي بل كاستثمار مشروع.

وعزز دخول شركات إدارة الأصول العملاقة مثل بلاك روك وفيديليتي شرعية البيتكوين كجزء من المحافظ الاستثمارية، ويتزايد إدراك المستثمرين المؤسسيين لأهمية تخصيص نسبة صغيرة من محافظهم الاستثمارية متعددة الأصول للبيتكوين.

انقسام البيتكوين

يُعد انقسام البيتكوين (Bitcoin halving) حدثا هاما في عالم العملات الرقمية، ويحدث كل 4 سنوات تقريبا. يُقلل هذا الانقسام مكافأة تعدين عملات بيتكوين جديدة بنسبة 50%، ما يُخفض معدل إنتاج عملات بيتكوين جديدة ويُقلل من المعروض منها.

وغالبا ما تؤدي آلية الندرة هذه إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، وقد أدى انقسام البيتكوين في أبريل/نيسان 2024 إلى انخفاض معدل تضخم البيتكوين إلى أقل من 1% سنويا، مما جعله نادرا كالذهب.

والانقسام القادم لبيتكوين سيكون في 2028، ويتوقع الخبراء زيادة كبيرة بسعره في ذلك الوقت وتدعم البيانات التاريخية هذا التفاؤل. فقد أدت عمليات الانقسام السابقة باستمرار إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

ندرة العرض

يُسبب المعروض الثابت من بيتكوين، والبالغ 21 مليون عملة، ندرة متأصلة. وتتراجع احتياطيات الصرف بمعدل منذر بالخطر، حيث يبلغ إجمالي احتياطيات الصرف حاليا 2.4 مليون بيتكوين، وهو ما يُمثل انخفاضا كبيرا عن 3.1 مليون بيتكوين قبل عام، ويؤدي هذا الانخفاض في العرض، بالتزامن مع زيادة الطلب، إلى ضغط تصاعدي قوي على الأسعار.

نصائح مهمة للمستثمرين

رغم الاتجاه الصعودي للبيتكوين منذ إطلاقه عام 2009 عندما كان سعره لا يزيد عن 0.10 دولار وصولا إلى عام 2025 حيث تجاوز سعره 120 ألف دولار، إلا أنه شهد على مدى تاريخه تقلبات حادة أدت إلى خسارات كبرى للمستثمرين وبالذات الصغار والمبتدئين منهم.

ووفقا لمنصة ناسداك حدد فريق محللي (موتلي فول ستوك أدفايزر) ما يعتقدون أنها أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء حاليا، ولم تكن بيتكوين من بينها.

وفيما يلي عدد من النصائح الأساسية للمستثمرين في البيتكوين وفقا لعدد من المنصات المتخصصة: