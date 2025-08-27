اقتصاد|ألمانيا

ثقة المستهلكين الألمان تتهاوى وسط انكماش غير متوقع

مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا انخفض إلى سالب 23.6 نقطة في سبتمبر/أيلول (شترستوك)
Published On 27/8/2025
آخر تحديث: 20:36 (توقيت مكة)

تتصاعد قتامة المزاج الشعبي في ألمانيا مع استمرار تدهور أكبر اقتصاد في أوروبا، إذ أظهر أحدث مسح مشترك أجراه معهد "جي إف كيه" ومعهد "إن آي إم" (معهد نورنبرغ لقرارات السوق) أن ثقة المستهلكين سجلت تراجعا للشهر الثالث على التوالي، لتنحدر في توقعات سبتمبر/أيلول إلى مستوى ناقص 23.6 نقطة، وهو الأدنى منذ 6 أشهر.

وبحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذا التراجع جاء أسوأ من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت الصحيفة آراءهم، حيث قدروا المؤشر عند ناقص 21.5 نقطة.

صيف قاتم ومخاوف بطالة

ووصف رولف بوركل، الباحث في معهد إن آي إم، الوضع بالقول إن "ثقة المستهلكين دخلت بالفعل في حالة ركود صيفي". وأضاف أن "تزايد المخاوف من فقدان الوظائف يجعل الكثير من الألمان يتصرفون بحذر، خصوصا فيما يتعلق بالمشتريات الكبيرة".

بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش أكثر من التقديرات السابقة في الربع الثاني (الأناضول)

وأشار التقرير إلى أن المخاوف من البطالة باتت المحرك الرئيس لهذا التشاؤم، حيث يشعر المستهلكون أن سوق العمل لم يعد يوفر ضمانا لاستقرار نفقاتهم المستقبلية.

انكماش اقتصادي وانعدام تفاؤل

ويأتي هذا التدهور في المزاج بعد صدور بيانات الأسبوع الماضي أظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش بأكثر مما كان متوقعا خلال الربع الثاني من العام.

وأوضح التقرير أن "آمال المستهلكين في تعافي الاقتصاد الألماني قبل نهاية هذا العام تراجعت أكثر"، مشيرا إلى أن "ارتفاع البطالة، والبداية المتعثرة للحكومة الفدرالية الجديدة، والسياسة الجمركية غير المؤكدة في أميركا، لا تخلق حاليا أي مناخ من التفاؤل بين المستهلكين".

وبذلك، يظهر المشهد الاقتصادي في ألمانيا كما نقلت وول ستريت جورنال أكثر قتامة، حيث تجتمع أزمة النمو مع فقدان الثقة الشعبية لتزيد الضغوط على برلين في مرحلة توصف بأنها الأصعب منذ سنوات.

المصدر: وول ستريت جورنال

