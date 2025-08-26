وفد سعودي في سوريا لبحث التعاون الاقتصادي والاستثمار

وصل إلى سوريا وفد سعودي يضم رجال أعمال ومستثمرين برئاسة عبد الله الدبيخي مساعد وزير الاستثمار السعودي، ورئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء العربية السورية (سانا).

واستقبل الوفدَ في مطار دمشق وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار والسفير السعودي بدمشق فيصل المجفل، ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، ومدير عام صندوق التنمية السورية محمد صفوت رسلان.

اتفاق سوري سعودي

يشار إلى أن سوريا والسعودية وقعتا خلال الشهر الجاري اتفاقا لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، ضمن التزام بتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.

وجاء التوقيع خلال زيارة لوفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة، لتعزيز الشراكة بين المملكة وسوريا ودعم التكامل الإقليمي.

كانت هذه الزيارة استكمالا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي انعقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، ومشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية.

وكان المنتدى أسفر عن توقيع 47 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار)، شملت قطاعات العقارات والبنية التحتية والاتصالات والطاقة والصناعة والسياحة والصحة.