عُمان تطلق الإقامة الذهبية للمستثمرين نهاية أغسطس

أعلنت سلطنة عُمان أنها ستطلق في 31 أغسطس/آب الجاري، برنامج الإقامة الذهبية للمستثمرين، إلى جانب تدشين مبادرة (الشركات المجيدة)، وخدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر التصديق الإلكتروني في منصة (عُمان للأعمال).

جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار -صدر أول أمس الأحد- ونقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة مبارك الدوحاني، أن الهدف من هذه المبادرات "ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة رائدة للاستثمار العالمي عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة تتيح للمستثمرين فرصا نوعية للنمو والاستقرار".

مبادرة الشركات المجيدة

وقال الدوحاني، إن مبادرة "الشركات المجيدة" ستمكن الشركات العُمانية ذات الأداء المتميز من التوسع محليا ودوليا من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات.

في حين تمثل خدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر التصديق الإلكتروني "خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل للمعاملات التجارية بما يقلل الوقت والتكاليف على المستثمرين"، وفق المتحدث.

وأكد الدوحاني، على أهمية تمكين الشركات الوطنية من دخول الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى تسريع التحول الرقمي بما يرفع من مستويات الكفاءة والشفافية.

وخلال الربع الأول من 2025، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان نحو 79.6 مليار دولار، في حين سجلت التدفقات 13.66 مليار دولار، وفق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.