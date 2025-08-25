النفط يصعد بفعل هجمات أوكرانية على روسيا والذهب يتراجع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن كثفت أوكرانيا هجماتها على روسيا، مما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط الروسية، في حين عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية النظرة المستقبلية للنمو العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.35% إلى 67.97 دولارا، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.41% إلى 63.92 دولارا، في أحدث تعاملات وقت كتابة التقرير.

وشنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة على روسيا أمس الأحد، مما أدى إلى انخفاض حاد في قدرة مفاعل بإحدى أكبر محطات الطاقة النووية في روسيا، وأشعل حريقا هائلا في محطة أوست-لوغا لتصدير الوقود، وفقا لمسؤولين روس.

وبالإضافة إلى ذلك، استمر حريق في مصفاة نوفوشاختينسك الروسية جراء هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة لليوم الرابع على التوالي، وفقا لما ذكره القائم بأعمال حاكم المنطقة.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى "آي جي" إنه "بالنظر إلى النجاح الذي تحرزه أوكرانيا في استهدافها البنية التحتية النفطية الروسية فإن المخاطر بالنسبة للنفط الخام تتجه نحو الارتفاع".

من جهته، قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي أمس الأحد إن روسيا قدمت "تنازلات كبيرة" نحو تسوية تفاوضية في حربها مع أوكرانيا.

وأضاف فانس "أدركوا أنهم لن يكونوا قادرين على تنصيب نظام دمية في كييف، وكان هذا بالطبع مطلبا رئيسيا في البداية، والأهم من ذلك إقرارهم بأنه ستكون هناك بعض الضمانات الأمنية لسلامة أراضي أوكرانيا".

ومع ذلك، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي تهديداته بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم إحراز تقدم نحو تسوية سلمية في أوكرانيا خلال أسبوعين.

وزاد إقبال المستثمرين على المخاطرة بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأميركي الشهر المقبل.

الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عن أعلى مستوى في أسبوعين في ظل صعود الدولار رغم تلقيه بعض الدعم من تزايد التوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة عقب تلميحات الأسبوع الماضي أظهرت ميل باول إلى التيسير النقدي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.14% إلى 3367.25 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس/آب الجاري.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.21% إلى 3411.30 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.25% مقابل عملات منافسة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 4 أسابيع، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى "سيتي إندكس" إنه "سيكون هناك مستوى دعم جيد للذهب حول 3350 دولارا على المدى القريب".

وأضاف "من المرجح أن يتطلب أي ارتفاع مستدام تراجعا في تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي وبيانات توظيف أضعف في المستقبل، لكن مع احتمال استمرار ارتفاع التضخم ربما تبقى مكاسب الذهب محدودة بعد ارتداد أولي متوقع".

وألمح باول يوم الجمعة الماضي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأميركي الشهر المقبل، وقال إن المخاطر على سوق العمل آخذة في الارتفاع، لكنه أشار أيضا إلى أن التضخم لا يزال يشكل تهديدا، وأن القرار لم يحسم بعد.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي"، تتوقع الأسواق حاليا فرصة تبلغ 87% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 سبتمبر/أيلول المقبل، مع توقع خفض إجمالي قدره 48 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وعادة ما يتجه الذهب إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ إن من شأنها أن تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كالتالي: