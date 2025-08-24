أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للزبدة بالعالم.. هل كان العرب أول من اكتشفها؟

الزبدة هي منتج ألبان شائع يتم تصنيعه عادة من حليب البقر، وتعد جزءا مهما من النظام الغذائي للإنسان، فهي مصدر غني بالفيتامينات الذائبة في الدهون مثل "ألف، دال، إيه، وكاف".

يساهم فيتامين "أ" في تعزيز الرؤية وتقوية جهاز المناعة، بينما يساعد فيتامين "د" على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام. أما "إي" فيعمل كمضاد للأكسدة لحماية الخلايا من التلف، في حين يُعد "كاف" ضروريا لعملية تخثر الدم وصحة العظام، وذلك حسب منصة "هيلث لاين".

سوق الزبدة العالمي

بلغ حجم إنتاج الزبدة العالمي في موسم 2025/2024 نحو 11.79 مليون طن متري وفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات السوق نحو 44.90 مليار دولار في عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 6.66% خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

كما يُتوقع أن يصل حجم السوق إلى 4.72 مليارات كيلو غرام بحلول 2030، وأن يشهد نموا في الكمية بنسبة 3.6% في عام 2026. أما متوسط استهلاك الفرد، فيُرجح أن يبلغ 0.51 كيلو غرام في عام 2025، وفقا لمنصة "ستاتيستا".

عوامل النمو

وفق منصة "جراند فيو ريسيرتش"، يعود هذا النمو إلى الطلب المتزايد عالميا، ومن أبرز العوامل:

توسّع تصنيع المنتجات الغذائية ونمو قطاع خدمات الطعام.

ارتفاع استهلاك المخبوزات والحلويات التي تعتمد على الزبدة.

الاتجاه المتزايد نحو الخبز المنزلي الذي انتشر خلال فترة الجائحة ولا يزال مستمرا.

أكبر 10 دول منتجة للزبدة في العالم

تُعد الهند أكبر منتِج عالميا، إذ بلغ إنتاجها في موسم 2025/2024 نحو 7 ملايين طن متري. وتشير بيانات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن الهند تمتلك أيضا أكبر عدد من الأبقار المنتجة للحليب، حيث بلغ عددها في عام 2024 نحو 61.5 مليون بقرة، مع توقعات بارتفاعه إلى 62 مليونا في 2025.

أكبر 10 دول تمتلك أكبر عدد من الأبقار المنتجة للحليب (2024)

أكبر 10 دول منتجة للزبدة في العالم (2025/2024)

الهند: 6.95 ملايين طن متري (58% من الإنتاج العالمي).

الاتحاد الأوروبي: 2.09 مليون طن (17% من الإنتاج العالمي).

الولايات المتحدة: 1.018 مليون طن (8%).

نيوزيلندا: 500 ألف طن (4%).

روسيا: 285 ألف طن (2%).

المكسيك: 250 ألف طن (2%).

المملكة المتحدة: 210 آلاف طن.

كندا: 130 ألف طن.

بيلاروسيا: 127 ألف طن.

الصين: 115 ألف طن.

إجمالي الاستهلاك المحلي في أكبر الدول المنتجة (2024)

الهند: 6.886 ملايين طن متري (كل الإنتاج تقريبا).

الاتحاد الأوروبي: 1.85 مليون طن (معظم الإنتاج).

الولايات المتحدة: 1.082 مليون طن (كامل الإنتاج).

روسيا: 415 ألف طن (المنتج لا يكفي وتستورد الباقي).

المكسيك: 287 ألف طن (المنتج لا يكفي وتستورد الباقي).

الصين: 253 ألف طن (المنتج لا يكفي وتستورد الباقي).

المملكة المتحدة: 207 آلاف طن (تستهلك كل الإنتاج تقريبا).

كندا: 167 ألف طن (المنتج لا يكفي وتستورد الباقي).

أستراليا: 93 ألف طن.

اليابان: 92 ألف طن.

نيوزيلندا: 470 ألف طن متري.

الاتحاد الأوروبي: 273 ألف طن.

بيلاروسيا: 82 ألف طن.

الهند: 64 ألف طن.

المملكة المتحدة: 47 ألف طن.

الولايات المتحدة: 46 ألف طن.

الأرجنتين: 23 ألف طن.

أستراليا: 21 ألف طن.

أوكرانيا: 6 آلاف طن.

الصين: 6 آلاف طن.

أكبر 10 دول مستوردة للزبدة (2024)

الصين: 144 ألف طن متري.

روسيا: 125 ألف طن.

الولايات المتحدة: 117 ألف طن.

المملكة المتحدة: 54 ألف طن.

أستراليا: 44 ألف طن.

الاتحاد الأوروبي: 41 ألف طن.

كندا: 38 ألف طن.

المكسيك: 38 ألف طن.

تايوان: 24 ألف طن.

اليابان: 20 ألف طن.

وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن أكبر 8 دول عربية منتجة للزبدة عام 2022 كما يلي:

مصر: 93.2 ألف طن متري.

المغرب: 29.4 ألف طن.

السعودية: 10.3 آلاف طن.

تونس: 7.8 آلاف طن.

العراق: 4.8 آلاف طن.

الجزائر: 4.54 آلاف طن.

سوريا: 3.4 آلاف طن.

الأردن: 3.3 آلاف طن.

حقائق قد لا تعرفها عن الزبدة

وفيما يلي بعض الحقائق التي قد لا تعرفها عن الزبدة وفق منصة "ماشد" ومجموعة "إنفورما":

يعود تاريخ الزبدة إلى نحو 9 آلاف عام، ويُعتقد أنها اكتُشفت صدفة على يد البدو الرحل في العراق والجزيرة العربية.

أقدم سجل لصنع الزبدة يعود إلى 4500 عام من حضارة بلاد ما بين النهرين.

في أوروبا العصور الوسطى، كانت تُستخدم كضريبة، ففي النرويج خلال القرن الثاني عشر كان الملك يطلب من رعيته دلوا من الزبدة سنويا.

في فرنسا خلال القرن الخامس عشر، فرضت الكنيسة حظرا على استهلاك الزبدة في الصوم الكبير، لكنها سمحت بتناولها مقابل "ضريبة الزبدة" التي استُخدمت لبناء برج في كاتدرائية روان.

توجد أنواع عديدة من الزبدة، لا تقل عن 18 نوعا مختلفا، من بينها: زبدة الأميش، والزبدة البنية، والزبدة الأوروبية، والزبدة المخفوقة، والزبدة المركبة.