نيجيريا للغاز الطبيعي توقع عقودا طويلة الأجل لتأمين الإمدادات

أعلنت شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال توقيع عقود توريد غاز تمتد 20 عاما مع شركة النفط الوطنية النيجيرية وعدد من شركات الطاقة، لتوفير نحو 1.29 مليار قدم مكعب قياسي يوميا، دعما لمنشآت التسييل وخطط التوسعة المستقبلية.

وتشمل الاتفاقيات، التي تتضمن خيارات للتمديد، شركات بارزة مثل "شل نيجيريا"، ومجموعة "أواندو"، و"أرادل القابضة"، وشركة "فيرست إي آند بي"، وتهدف إلى معالجة النقص المزمن في إمدادات الغاز من الحقول، وتعزيز جهود نيجيريا في التحول الطاقي والتصنيع.

ومن المقرر أن تُرفع الكميات تدريجيا لتغذية منشأة "القطار السابع" لتسييل الغاز في جزيرة بوني بولاية ريفرز، والتي بلغت نسبة إنجازها نحو 80%، وتُقدّر تكلفتها بـ10 مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، بايو أوجولاري، إن العقود تفتح آفاقا جديدة للنمو والتعاون والازدهار المشترك.

من جانبه، أشار المدير العام لشركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال، فيليب مشلبيلة، إلى أن الاتفاقيات تعالج مشكلات الإمداد المزمنة الناتجة عن تعطّل خطوط الأنابيب، بما في ذلك أعمال التخريب، وتُجسّد إستراتيجية الشركة لتنويع مصادر الغاز بعد انسحاب عدد من شركات النفط الدولية من الأصول البرية.

وتتوزع ملكية نيجيريا للغاز الطبيعي المسال بين شركة النفط الوطنية النيجيرية بنسبة 49%، وشركة "شل غاز" بنسبة 25.6%، و"توتال إنرجيز" بنسبة 15%، و"إيني" بنسبة 10.4%.