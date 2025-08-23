مصرف قطر الإسلامي يعلن صفقة تمويل مرابحة بمليار دولار

أعلن مصرف قطر الإسلامي -أكبر مصرف إسلامي في قطر– عن إتمام صفقة تمويل مرابحة بقيمة مليار دولار، لأجل 3 سنوات.

وقد شهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من الأسواق المالية، حيث تمت تغطيته بما يزيد عن ضعفي حجمه المطروح وبسعر تنافسي، مما دفع إلى رفع قيمة التمويل الأساسي عند الإطلاق من 600 مليون دولار إلى مليار دولار.

وأكد بيان للمصرف اليوم السبت أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بالمصرف أدارت عملية التمويل المشترك، وقادها بنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط" (HSBC Middle East) وبنك "إس إم بي سي" (SMBC) وستاندرد تشارترد منسقين مشتركين ومديري السجلات، كما أسند دور وكيل التسهيلات البنكية إلى بنك "إتش إس بي سي السعودية".

وعملت شركتا "نورتون روز فولبرايت" و"وايت أند كايس" مستشارين قانونيين لوكلاء التمويل الرئيسيين، إضافة إلى المصرف.

وأشار البيان إلى أن الصفقة حظيت بدعم قوي من مجموعة متميزة من البنوك الإقليمية والآسيوية والدولية، مع مشاركة واسعة من 15 مؤسسة مالية، مما أسفر عن تغطية بفائض كبير وتوزيع جغرافي متنوع، الأمر الذي أدى إلى رفع حجم الصفقة بشكل ملحوظ من 600 مليون دولار إلى مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف باسل جمال تعليقا على إتمام الصفقة: إن هذا التمويل المشترك حظي باهتمام كبير من بنوك عالمية وإقليمية، مما سمح للمصرف بتوسيع قاعدة مستثمريه وبناء علاقات قيمة وطويلة الأمد.

وأوضح جمال أن الطلب القوي رغم ظروف السوق العالمية الصعبة يعد دليلا واضحا على قوة الاقتصاد القطري، ومتانة المركز المالي للمصرف، ومكانته كمصرف إسلامي رائد في قطر والمنطقة، ودليلا على ثقة المستثمرين في أداء المصرف وإستراتيجية أعماله الناجحة.