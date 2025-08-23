الهند تعلّق إرسال الطرود لأميركا بسبب رسوم ترامب

أعلنت الهند -اليوم السبت- أنها ستعلق بشكل مؤقت إرسال الطرود البريدية إلى الولايات المتحدة بسبب الاضطراب الناتج من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتحذو بذلك حذو شركات بريد أوروبية.

وتأتي الخطوة الهندية التي تتضمن استثناءات محدودة، قبل أقل من أسبوع على بدء الإدارة الأميركية تطبيق قرارها إلغاء إعفاء الطرود البريدية المنخفضة القيمة من الرسوم الجمركية.

وأوضحت وزارة التواصل الهندية أن الأمر التنفيذي الصادر الشهر الماضي يطلب الى شركات النقل أو غيرها من "الأطراف المؤهلة" المعتمدة من السلطات الأميركية، تحصيل الرسوم.

لكنها أشارت إلى أن "العديد من الإجراءات الأساسية المرتبطة باختيار الأطراف المؤهلة وإجراءات تحصيل الرسوم وتحويلها، تبقى غير محددة".

وأكدت أنه بناء على ذلك "أفادت شركات النقل إلى الولايات المتحدة بأنها غير قادرة على استقبال الطرود البريدية بعد 25 أغسطس/آب 2025، معللة ذلك بنقص الجاهزية التشغيلية والتقنية".

ونتيجة لذلك، ستعلّق دائرة البريد الهندية اعتبارا من الاثنين تلقي "كل أنواع الأغراض البريدية" المعدة للإرسال إلى الولايات المتحدة، باستثناء الرسائل والمستندات والهدايا التي لا تتجاوز قيمتها 100 دولار.

وسيتواصل في المقابل "قبول الفئات المستثناة ونقلها الى الولايات المتحدة، في انتظار مزيد من الإيضاحات من دائرة الجمارك والحدود والخدمات البريدية في الولايات المتحدة".

ويأتي الإعلان الهندي غداة إجراءات مشابهة من خدمات بريدية أوروبية.

وقالت شركة البريد الفرنسية "لا بوست" لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الجمعة إنها ستعلق إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الاثنين، باستثناء الهدايا التي تقل قيمتها عن 100 يورو.

كما يعتزم البريد الألماني الحدّ من عدد الطرود والبضائع المرسلة "بصورة مؤقتة"، وفق ما أعلنت مجموعة "دي إتش إل" الجمعة، على أن تستثنى كذلك الطرود المصرّح عنها على أنها هدايا وتلك التي لا تتخطّى قيمتها 100 دولار.

وكانت الإدارة الأميركية أكدت أنها ستلغي إعفاء الطرود الصغيرة التي تدخل الولايات المتحدة من الرسوم اعتبارا من 29 أغسطس/آب الجاري.