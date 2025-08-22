تراجع السياحة الأجنبية في تركيا لأول مرة منذ جائحة كورونا

شهدت تركيا في يوليو/تموز الماضي أول تراجع في أعداد السياح الأجانب منذ 5 سنوات، وهو ما أثار مخاوف بشأن قدرة هذا القطاع الحيوي على دعم ميزان الحساب الجاري وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

ووفقا لبيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية الصادرة اليوم الجمعة، فقد انخفض عدد الوافدين الأجانب بنسبة 5%على أساس سنوي ليصل إلى 6.97 ملايين سائح، وهو التراجع الأول في مثل هذا الشهر منذ صيف 2020 أثناء ذروة جائحة كورونا.

ضغوط وتداعيات اقتصادية

التقرير أشار إلى أن هذه الأرقام تأتي في وقت تعتمد فيه تركيا بشكل كبير على عوائد السياحة الصيفية لتقليص العجز في الحساب الجاري. وكان خبراء من غولدمان ساكس قد أوضحوا في مذكرة الشهر الماضي أنهم يراقبون إيرادات السياحة عن كثب نظرا لأثرها المباشر على الحساب الجاري، مؤكدين أن توقعهم لعجز نسبته 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 "يفترض مسبقا تباطؤ نمو أعداد السياح بسبب ارتفاع الأسعار في السنوات الماضية".

قوة الليرة

وفي الوقت ذاته، أبرزت بلومبيرغ أن قوة الليرة التركية خلال العام الماضي، في ظل سياسة "التقدير الحقيقي" التي يتبناها صانعو السياسات النقدية، ساهمت في تراجع جاذبية السياحة.

فقد تباطأت وتيرة انخفاض قيمة الليرة مقارنة بمعدل التضخم، وهو ما اعتبره البنك المركزي "نتيجة طبيعية للسياسة النقدية المتشددة الهادفة إلى كبح نمو الأسعار السنوي البالغ 33.5%". لكن هذه القوة أضرت بالصادرات وأثقلت كاهل السكان المحليين الذين يشتكون من أن العملة باتت "مبالغا في تقييمها".

أسعار مرتفعة في المنتجعات

من جانبه، ألقى مراد أقبال، رئيس شركة "أقبالدان تورزم" العاملة في منتجع مرمريس جنوب غربي البلاد، باللوم على الأسعار الفاحشة التي يواجهها السياح. وقال أقبال "إذا دفع السائح 35 دولارا لقاء بعض كرات اللحم و20 دولارا مقابل بيتزا، فإن ذلك ينعكس على القطاع بأكمله، بل وعلى صورة البلاد نفسها"، داعيا السلطات إلى تشديد الرقابة على أسعار المطاعم والمتاجر في الوجهات السياحية.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي عدد السياح الأجانب في الأشهر السبعة الأولى من العام تراجع بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعزز القلق بشأن قدرة القطاع على تحقيق أهدافه.

ورغم ذلك، أكد وزير السياحة محمد أرسوي الشهر الماضي أن بلاده لا تزال تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 64 مليار دولار من السياحة في عام 2025، مشددا على أن هذا الهدف "سيظل قائما" رغم التحديات.