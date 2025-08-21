الرسوم الجمركية ترفع أسعار بيبسي وبلاي ستيشن في أميركا

أعلنت شركة سوني أمس الأربعاء أنها سترفع أسعار أجهزة بلاي ستيشن بمقدار 50 دولارا في الولايات المتحدة بسبب "البيئة الاقتصادية الصعبة"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية الأميركية التي تؤثر أيضا على الكثير من القطاعات، من ألعاب الفيديو إلى المشروبات.

وقالت شركة الترفيه اليابانية العملاقة في منشور على مدونتها "مثل العديد من الشركات العالمية، نواصل العمل في بيئة اقتصادية صعبة".

وأوضحت إيزابيل توماتيس نائبة رئيس المجموعة: "نتيجة لذلك، اتخذنا القرار الصعب بزيادة سعر التجزئة المقترح لأجهزة بلاي ستيشن 5 في الولايات المتحدة، اعتبارا من 21 أغسطس/آب".

وارتفع سعر التجزئة المقترح لجهاز "بلاي ستيشن 5" في الولايات المتحدة إلى 550 دولارا، وسعر "بلاي ستيشن 5 برو" إلى 750 دولارا.

وأعلنت سوني في منتصف أبريل/نيسان عن زيادة في أسعار طرازات عدة من جهاز "بلاي ستيشن 5" في أسواق معينة.

وحذّرت المجموعة في مايو/أيار الماضي من أنها تدرس تعديلات في الولايات المتحدة أيضا، وأن الرسوم الجمركية الأميركية قد تكلّفها حوالي 100 مليار ين ياباني (680 مليون دولار أميركي) على مدار عام.

بيبسيكو

كذلك، قد ترفع شركة (بيبسيكو) الأميركية العملاقة للوجبات الخفيفة أسعار مشروباتها الغازية بنحو 10% "للتخفيف من آثار الرسوم الجمركية"، لا سيما على الألمنيوم، المادة الأساسية في تصنيع العلب، وفق مجلة (بيفيريدج دايجست) التجارية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مونستر بيفيرجز" هيلتون شلوسبيرغ في أوائل أغسطس/ آب إن الشركة قد ترفع أسعار مشروباتها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، متحدثا عن "بيئة جمركية معقدة وديناميكية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يفعّل الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين التسعين اعتبارا من 7 أغسطس/آب.

تتراوح الرسوم الجمركية حاليا بين 10% كحد أدنى على معظم المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة و50% كحد أقصى.

وتتأثر المنتجات اليابانية بنسبة 15% على الأقل، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المطبقة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقدّرت مجموعة مستحضرات التجميل الأميركية "إستي لودر" أخيرا تأثير الرسوم الجمركية الجديدة بحوالي 100 مليون دولار في السنة المالية 2026، وتدرس تعديل أسعارها لتعويض هذه التكلفة الإضافية.