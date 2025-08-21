زامبيا وقطر توقعان اتفاقية بـ19 مليار دولار لتعزيز التعاون

أعلن الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما توقيع مذكرة تفاهم مع دولة قطر بقيمة 19 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في 11 قطاعا حيويا، أبرزها الطاقة والزراعة والتعليم والصحة.

وجاء الإعلان خلال مراسم التوقيع التي شارك فيها هيشيليما إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور القطرية، الشيخ منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني، حيث مثّلت المجموعة الجانب القطري، بينما وقّعت مؤسسة التنمية الصناعية الزامبية عن الجانب الزامبي.

ووصف الرئيس الاتفاق بأنه "خطوة إستراتيجية لفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الزامبي"، داعيا إلى الإسراع في إعداد خطة تنفيذية تركز على جذب الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة الذي اعتبره "أولوية وطنية".

قطاعات متعددة واستثمار شامل

وتغطي الاتفاقية قطاعات النفط والطاقة، والخدمات المصرفية، والإسكان والتنمية الحضرية، والزراعة والأمن الغذائي، والتعدين، والبنية التحتية، والاتصالات، والصحة والتعليم، والبيئة، والسياحة، والتنمية الصناعية.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة المنصور القابضة التزام قطر بدعم التنمية المستدامة في أفريقيا، مشيرا إلى أن زامبيا ستستفيد من الخبرات الفنية التي تمتلكها المجموعة في تنفيذ مشاريع تنموية متكاملة.

تتويج لزيارة رسمية

ويأتي الاتفاق تتويجا للزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس هيشيليما إلى الدوحة عام 2023، والتي مهّدت الطريق لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة، رودني سيكومبا، إن مذكرة التفاهم "تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية"، وتفتح المجال أمام مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين.