10 تخصصات جديدة على الجامعات العربية تدريسها

أطلق الأردن قبل أيام تخصصا جامعيا جديدا هو "تكنولوجيا الطائرات المسيرة"، ليصبح أول دولة في المنطقة تستحدث هذا التخصص المستجد والمواكب لتطورات العصر.

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين حملة الشهادات الجامعية إلى نحو 25.8% عام 2024 وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في حين تصل هذه النسبة إلى 28% وسط خريجي الجامعات العربية، وهو ما يفرض على مؤسسات التعليم العالي العربية إعادة النظر في برامجها الأكاديمية، والتخلي عن التخصصات التي تدفع الخريجين مباشرة نحو البطالة، لمصلحة برامج عملية مرتبطة باحتياجات سوق العمل المتغير والمتسارع.

في هذا السياق، تستعرض الجزيرة نت أبرز 10 تخصصات جامعية مستقبلية ينبغي للجامعات العربية الإسراع في إدراجها، استنادا إلى عدد من المواقع والمنصات المتخصصة.

وقد اعتمدنا في الاختيار على مجموعة معايير، أبرزها حداثة هذه التخصصات وجدّتها، ومدى انسجامها مع متطلبات سوق العمل المستقبلي. وبناء على ذلك، استبعدنا بعض التخصصات الشائعة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لكونها بدأت تُدرّس بالفعل في عدد من الجامعات العربية خلال السنوات الأخيرة، علما بأن الذكاء الاصطناعي يدخل في العديد من التخصصات المذكورة باعتباره عصب الثورة الصناعية الخامسة.

1- تكنولوجيا الطائرات المُسيرة (Drone Technology)

تخصص جديد، له مستقبل واعد خصوصا مع ازدهار تكنولوجيا الطائرات المسيرة سواء في المجال المدني أو العسكري إذ أصبحت الطائرات المسيرة جزءا أساسيا في الحروب الحديثة كما ظهر في الحرب الروسية الأوكرانية أو في حروب الشرق الأوسط الأخيرة.

وتزود هذه الدراسة الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المركبات الجوية غير المأهولة (UAVs)، والمعروفة أيضا باسم الطائرات المسيرة أو "الدرونز". يوفر هذا المجال مسارات مهنية متنوعة، من الهندسة والتطوير إلى القيادة والصيانة، ضمن مختلف الصناعات وفقا لمنصة "ادرس في الدانمارك".

يأتي هذا التخصص في العديد من جامعات العالم ضمن برنامج درجة البكالوريوس في "هندسة الطيران والفضاء" (Aerospace Engineering)، وفي جامعات عالمية أخرى يدرس ضمن برنامج البكالوريوس في "الروبوتات والذكاء والاصطناعي" مع تخصص في تكنولوجيا الطائرات من دون طيار.

آفاق العمل:

يشهد سوق العمل المتعلق بالطائرات المسيرة نموا كبيرا، فبعد التخرج يمكن العمل في العديد من المجالات المدنية والعسكرية ومنها وفقا لمنصة كلية "سان خوان كوليج":

طيار طائرة من دون طيار تجارية/عسكرية.

مهندس أجهزة الطائرات من دون طيار.

مطور برامج الطائرات من دون طيار.

محلل بيانات الطائرات من دون طيار.

مدير عمليات الطائرات من دون طيار.

2- العلوم المعرفية (Cognitive Science)

تخصص مبتكر يجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، يبرز كأحد المجالات الواعدة في ظل التوسع المتسارع لاعتماد الصناعات على التقنيات المتقدمة. ومع تزايد الحاجة إلى خبراء يفهمون آليات عمل العقل البشري وتعقيداته، يبرز علم الإدراك (العلوم المعرفية) بوصفه مجالا ناشئا وديناميكيا مرشحا لنمو هائل.

فهو تخصص متعدد المجالات يجمع بين الذكاء الاصطناعي واللغويات وعلم الأعصاب وعلم النفس وعلوم الحاسوب، ليقدم رؤية شاملة وعميقة لفهم الإدراك البشري وتفاعله مع التكنولوجيا وفق "أكاديمية بايونير" الأميركية.

آفاق العمل:

تخص مستقبلي سريع التطور، ويتمتع خريجوه بفرص عمل ممتازة ومن أهمها وفق جامعة تيلبورغ (Tilburg University):

مطور برمجيات ذكي.

مطور الروبوتات الاجتماعية.

مهندس التعلم الآلي /الذكاء الاصطناعي/البرمجيات.

محلل معلومات.

3- الروبوتات الاجتماعية (Social Robotics)

الروبوتات الاجتماعية ليست فكرة جديدة؛ ففي القرن 12 ابتكر العالم العربي إسماعيل الجزري، الملقب عالميا بـ"أبو الروبوتات"، آلات ميكانيكية تعمل ذاتيا مثل الروبوتات التي تقدم المشروبات أو تعزف الموسيقى، وتُعد من أقدم الأمثلة على الروبوتات الاجتماعية في التاريخ، وفق مقال نشره موقع "إم آي تي تكنولوجي ريفيو".

أما اليوم، فيُعرف الباحثون الروبوت الاجتماعي بأنه جهاز مستقل أو شبه مستقل قادر على التفاعل والتواصل مع البشر وفق القواعد الاجتماعية المتعارف عليها. ولكي ينجح في ذلك، يجب أن يمتلك حضورا يشبه الإنسان، ويُحاكي مشاعره وسلوكه بشكل مقنع، حتى لا يبدو التفاعل معه مصطنعا. وإذا لم تتحقق هذه الشروط، فقد تواجه الروبوتات الاجتماعية صعوبة في الاندماج بالمجتمع في المستقبل، وفقا لمنصة "أوكس جورنال".

وتتعدد استخدامات الروبوتات الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والعلاج، والتعليم، والخدمات، والرفقة، وأتمتة المنازل وغيرها.

ومع أنه لا يوجد حاليا تخصص محدد على مستوى البكالوريوس للروبوتات الاجتماعية فإنه من المتوقع أن يزيد الطلب عليه قريبا، وحاليا تقدم العديد من الجامعات برامج تدمج مكونات مهمة في مجال الروبوتات الاجتماعية ضمن نطاق أوسع من مجالات الروبوتات ومن هذه الجامعات جامعة كارنيجي ميلون وجامعة ميشيغان.

آفاق العمل:

معالج اللغة الطبيعية (NLP).

منسق عمل الروبوتات والبشر.

مهندس الروبوتات الاجتماعية.

مطور الروبوتات الطبية.

متخصص الروبوتات الاجتماعية.

فني الروبوتات.

4- علم الأحياء الرقمي (Digital Biology)

مع التطور الكبير في التكنولوجيا، أصبح علم الأحياء مرتبطا بشكل مباشر بعالم الحاسوب والبيانات، واليوم لم يعد علم الأحياء مجرد دراسة للكائنات الحية، بل تحول إلى علم معلومات يعتمد على تحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية.

ويظهر هذا بوضوح في مجالات مثل تسلسل الحمض النووي، وتعديل الجينات، والذكاء الاصطناعي. وتسهم هذه التطورات في ابتكار حلول جديدة للرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، وحتى حماية البيئة وفق "أكاديمية بايونير" الأميركية.

وتتصدر البيولوجيا التركيبية هذه الثورة، فهي مجال يجمع بين البيولوجيا الجزيئية، وعلم الوراثة، والهندسة الحيوية، لابتكار كائنات حية أو تعديلها بحيث تملك قدرات جديدة لم تكن موجودة من قبل. وعلى سبيل المثال، أصبح بالإمكان إعادة تصميم الخلايا أو بناء الحمض النووي من البداية، مما يفتح المجال لإنتاج أدوية مبتكرة، ومعالجات متقدمة للأمراض، وتقنيات قد تغير شكل الطب والعلوم الحيوية.

آفاق العمل:

عالم أحياء تركيبية.

متخصص عمليات حيوية.

عالم أحياء حاسوبية.

محلل بيانات جينية.

إحصائي حيوي.

باحث في التكنولوجيا الحيوية.

عالم/محلل بيانات صيدلانية.

5- التنقل الكهربائي (Electromobility)

تخصص جامعي مستجد يركز على الهندسة والتكنولوجيا وراء المركبات الكهربائية وأنظمة النقل المستدامة، ويجمع البرنامج بين المعرفة بالهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وعلوم الحاسوب لإعداد الطلاب لمهن في مجال المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، وفق "جامعة ماغديبورغ" الألمانية.

آفاق العمل:

ثمة آفاق واسعة للعمل تشمل المجالات التالية وفقا لمنصة "موبيلتي بورتال":

تصنيع المركبات الكهربائية.

تكنولوجيا البطاريات.

تطوير البرمجيات.

تطوير البنية التحتية للشحن.

6- هندسة "ديفوبس" (DevOps Engineers)

أقرب ترجمة لها إلى العربية هي "هندسة التطوير والعمليات" إذ إن مصطلح DevOp هو اختصار لـDevelopment (التطوير) وOperations (العمليات)، ويشير إلى المنهجية التي تجمع بين تطوير البرمجيات وتشغيلها وصيانتها لضمان تسليم أسرع وأكثر موثوقية للبرمجيات.

ومهندس الـ"ديفوبس" هو متخصص في تكنولوجيا المعلومات، ويجب أن يتمتع بمعرفة واسعة في التطوير والعمليات، بما في ذلك البرمجة، وإدارة البنية التحتية، وإدارة النظام، وسلاسل أدوات الديفوبس، وفقا لمنصة أتلاسيان Atlassian.

آفاق العمل:

العمل الأساسي هو مهندس "ديفوبس" وهي وظيفة تكتسب زخما كبيرا في سوق العمل، فمن المتوقع أن ينمو حجم سوق "الديفوبس" من 10.4 مليارات دولار في عام 2023 إلى 25.5 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقا لمنصة "ماركتس آند ماركتس".

ومن حيث الرواتب، لا تحظى وظائف الديفوبس بطلب كبير فحسب، بل تُقدم أيضا رواتب مجزية، ويُشير موقع "غلاسدور" إلى أن متوسط الراتب السنوي لمهندسي الديفوبس في الولايات المتحدة يبلغ 142 ألف دولار.

7- الرياضات الإلكترونية

تخصص جديد من المتوقع أن يكون له مستقبل جيد، خصوصا مع زيادة شعبية الألعاب الإلكترونية في مختلف أنجاء العالم حيث يقدر وجود ما لا يقل عن 3.32 مليارات لاعب في العالم وفقا لمنصة "ديماند سيج".

ومع تزايد شعبية الرياضات الإلكترونية، تزداد برامج التعليم الرسمي المخصصة لهذه الصناعة انتشارا، وتُعد درجة البكالوريوس في الرياضات الإلكترونية مثالا بارزا على كيفية تكيف الجامعات مع هذا المجال، وتوفر للطلاب تدريبا أكاديميا في نظرية الألعاب، وإدارة الرياضات الإلكترونية وإستراتيجية الأعمال وفقا لجامعة "نورث داكوتا" الأميركية.

آفاق العمل:

لاعب محترف ضمن فرق متخصصة.

مدرب ألعاب إلكترونية.

8- هندسة الطاقة المتجددة (Renewable Energy Engineering)

يركز هذا التخصص على ابتكار حلول ذكية لتوليد الطاقة بطرق نظيفة وصديقة للبيئة، بدلا من الاعتماد على الوقود التقليدي الملوث، فهو يزود الطلاب بالعلم والمهارات العملية التي يحتاجونها للمشاركة في التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة والشبكات الكهربائية الذكية.

خلال الدراسة، يتعرف الطلاب على كيفية توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وتخزين الطاقة، كما يتعلمون أساسيات إلكترونيات الطاقة وإدارة الشبكات الذكية وفق جامعة ولاية أريزونا الأميركية.

آفاق العمل:

مهندس طاقة متجددة.

مهندس كهرباء طاقة متجددة.

محلل طاقة متجددة.

مهندس طاقة شمسية.

مستشار/متخصص طاقة متجددة.

مهندس أنظمة وبرمجيات الطاقة المتجددة.

مهندس صيانة لأنظمة الطاقة المتجددة.

9- هندسة التكنولوجيا المالية (Fintech engineering)

التكنولوجيا المالية هي ثورة حديثة في عالم المال والأعمال. فهي تشمل أنظمة الدفع الإلكتروني، ومنصات الإقراض عبر الإنترنت، والعملات الرقمية مثل البتكوين، وغيرها من الحلول التي غيرت طريقة تعامل الشركات والأفراد مع المال، وفتحت مجالات عمل جديدة تماما.

في قلب هذه الثورة يقف مهندسو التكنولوجيا المالية وفقا لمنصة "بيزنس إنسايدر"، وهم المتخصصون الذين يصممون ويطورون البرامج التي تقوم عليها هذه الخدمات. ورغم أن هذا المجال يتطلب معرفة تقنية متقدمة، فإنه يجمع بين عالمي التكنولوجيا والتمويل، وذلك ما يجعله من أكثر التخصصات إبداعا وتنوعا في الفرص.

ولا يقتصر الأمر على كونه مجالا واعدا، بل يشهد كذلك طلبا متزايدا عالميا، وتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير "مستقبل الوظائف 2025" أن يكون "مهندس التكنولوجيا المالية" ثاني أسرع الوظائف نموا خلال السنوات المقبلة، مما يجعل هذا التخصص واحدا من أهم مسارات المستقبل.

آفاق العمل:

مجالات العمل واسعة جدا لهذا التخصص، منها حسب منصة "مجلس الابتكار" (board of innovation):

متخصص الاكتتاب التأميني البديل.

متخصص الإقراض من نظير إلى نظير.

متخصص بوابات الدفع.

متخصص المحافظ الرقمية.

متخصص إدارة الأصول الرقمية.

متخصص الخدمات المصرفية الرقمية.

10- الزراعة المستدامة (Sustainable Agriculture)

مع توقع وصول عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة بحلول 2050، تبرز الزراعة المستدامة كتخصص أساسي لتأمين الغذاء من دون استنزاف الموارد الطبيعية، وهذا المجال معني بالمزارع كجزء من نظام بيئي متكامل يشمل الأرض والماء والنباتات والحيوانات والمجتمع المحيط.

تهدف الزراعة المستدامة إلى حماية التربة والمياه والهواء من التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز أنظمة إنتاج غذائي قادرة على مواجهة التغيرات البيئية كالجفاف والفيضانات والآفات، حسب جامعة ولاية أوهايو الأميركية.

ومن الجانب الاجتماعي، تسعى هذه الزراعة إلى تحقيق الأمن الغذائي والمساواة والتنمية الاقتصادية، بحيث تلبي احتياجات الإنسان مع الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

آفاق العمل: