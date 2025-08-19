النفط يتراجع والذهب يستقر مع ترقب محادثات روسية أوكرانية برعاية ترامب

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، في حين استقر الذهب، وسط ترقب السوق محادثات ثلاثية من المحتمل عقدها بين موسكو وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى إنهاء العقوبات المفروضة على الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.05% إلى 65.90 دولارا للبرميل في وقت كتابة التقرير، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07% إلى 62.74 دولارا للبرميل، وكانت الأسعار ارتفعت بنحو 1% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وفي أعقاب المحادثات التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومجموعة من الحلفاء الأوروبيين في البيت الأبيض أمس الاثنين، قال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إنه اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبدأ الترتيب لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، على أن تعقبه قمة بين الرؤساء الثلاثة.

وقال سوفرو ساركار كبير محللي الطاقة في بنك "دي بي إس" إن "أسعار النفط تتفاعل بشكل كبير مع نتائج الاجتماعين الأخيرين بين ترامب وبوتين، وترامب وزيلينسكي، ورغم أنه لا اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار وشيكا على ما يبدو فإنه تم إحراز بعض التقدم، وقد تكون احتمالات التصعيد أو تشديد الولايات المتحدة أو أوروبا العقوبات على روسيا غير واردة حاليا".

وأضاف "كما خفت حدة لهجة ترامب بشأن العقوبات الثانوية على مستوردي النفط الروسي، والتي كانت ستهدد بإحداث اضطرابات في إمدادات النفط العالمية، وبالتالي نعتقد أن المخاطر الجيوسياسية انحسرت قليلا بالنسبة لسوق النفط هذا الأسبوع".

ووصف زيلينسكي محادثاته المباشرة مع ترامب بأنها "جيدة للغاية"، وقال إنهما تحدثا عن حاجة أوكرانيا إلى ضمانات أمنية أميركية.

ويسعى ترامب إلى إنهاء أعنف حرب في أوروبا منذ 80 عاما، لكن أوكرانيا وحلفاءها يخشون من أنه قد يسعى إلى فرض اتفاق بشروط روسية.

وقال رئيس قسم إستراتيجية السلع الأولية لدى "تي دي" للأوراق المالية بارت ميليك في مذكرة "التوصل لنتيجة تفضي لتخفيف حدة التوتر وإزالة التهديدات بفرض رسوم جمركية ثانوية أو عقوبات سيؤدي إلى انخفاض النفط نحو هدفنا البالغ 58 دولارا للبرميل في المتوسط بالربع الرابع من 2025 والربع الأول من 2026".

وقال ميليك "ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا على روسيا في شكل رسوم جمركية ثانوية أوسع نطاقا على مشتري النفط الروسي (مثل تلك التي تواجهها الهند الآن) ستؤدي بلا شك إلى تحريك الخام إلى المستويات المرتفعة التي شهدناها قبل بضعة أسابيع".

وقبل أسبوعين، لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية لمعاقبة الهند على مواصلة شراء النفط الروسي.

الذهب

استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم المبكرة مع ترقب المستثمرين للندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، مع تقييمهم أيضا جهود واشنطن الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3339.51 دولارا للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3381.8 دولارا.

ويمكن أن تقدم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في ندوة البنك المركزي -التي ستعقد في جاكسون هول بولاية وايومنغ من 21 إلى 23 أغسطس/آب الجاري- توضيحات بشأن الآفاق الاقتصادية وتوقعات تيسير السياسة النقدية.

وقال كايل رودا محلل أسواق المال في "كابيتال دوت كوم" إن "الذهب لا يزال متماسكا وينتظر حقا محفزا جديدا للارتفاع، وأعتقد أن الحدث الكبير الذي يجب مراقبته هو جاكسون هول وما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقدم مؤشرات على التيسير أم لا".

وحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يرى المشاركون في السوق حاليا احتمالا بنسبة 84% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعادة ما يكون أداء الذهب جيدا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة، ووسط حالة عدم اليقين المتزايد.

ومن المتوقع أن يقدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي -الذي عُقد في يوليو/تموز الماضي- غدا الأربعاء مؤشرات إضافية حول سياسته، ومن شأن التقدم في الملف الأوكراني أن يحافظ على استقرار الذهب.

ورفع بنك "يو بي إس" توقعاته لسعر الذهب حتى نهاية مارس/آذار 2026 بمقدار 100 دولار إلى 3600 دولار، بسبب استمرار المخاطر على الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة وتراجع استخدام الدولار وزيادة الطلب على الاستثمار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كالتالي: