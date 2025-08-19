الصين تكتشف حقل غاز باحتياطات ضخمة

أعلنت شركة الصين للبتروكيماويات (سينوبك) اكتشافا للغاز الصخري العميق جنوب غربي البلاد، باحتياطيات جيولوجية مؤكدة تتجاوز 124 مليار متر مكعب، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وذكرت الشركة أن الاكتشاف الجديد يرفع إجمالي الاحتياطات الجيولوجية المثبتة في حقل يونغتشوان إلى نحو 148 مليار متر مكعب، ليشكل إضافة كبيرة لموارد الغاز الصخري في الصين.

ويصنف حقل يونغتشوان ضمن فئة رواسب الغاز الصخري العميقة، ويقع الجسم الرئيسي للحقل على أعماق تزيد على 3500 متر في الهيكل الجيولوجي المعقد لحوض سيتشوان.

وخلال عام 2024، اكتشفت الصين أول حقل غاز كبير في العالم عميق للغاية، مع احتياطات جيولوجية مؤكدة تتجاوز 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج.

جهود الاستكشاف

وتكثف الصين خلال السنوات الأخيرة جهودها لتعزيز إنتاج النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك تكثيف التنقيب وتطوير الموارد غير التقليدية مثل النفط والغاز الصخري.

وبلغ إنتاج الصين من الغاز الطبيعي 130.8 مليار متر مكعب خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، بلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال 78.4 مليون طن عام 2024، متجاوزة اليابان بنحو 11 مليون طن.