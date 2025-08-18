الغاز الطبيعي الأميركي يتراجع بفعل الإنتاج والطقس

تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 3% اليوم الاثنين مدفوعة بإنتاج يقترب من مستوى قياسي ووفرة في مخزونات الوقود وتوقعات بطقس أقل حرارة الأسبوع المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر/أيلول في بورصة نيويورك التجارية 1.78% إلى 2.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في أحدث التعاملات وذلك بعد أن تراجع إلى مستوى 2.79 دولار.

وتوقع المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن يتحرك الإعصار إيرين، الذي كان قريبا من جزر البهاما، شمالا ثم شرقا قبالة الساحل الشرقي للبلاد، لبقية الأسبوع من دون أن يضرب اليابسة.

تأثير العواصف

وعلى الرغم من أن العواصف قد ترفع أسعار الغاز من خلال تعطيل إنتاجه في خليج المكسيك، فإن المحللين أوضحوا أن العواصف من المرجح أن تخفض الطلب والأسعار جراء إغلاق محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال وانقطاع الكهرباء عن ملايين المنازل والشركات، مما يقلل من كمية الغاز التي تحتاجها مولدات الكهرباء.

ويأتي حوالي 2% فقط من إجمالي غاز الولايات المتحدة من مواقع بحرية اتحادية في خليج المكسيك، بينما يأتي أكثر من 40% من الكهرباء المنتجة محليا من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز.

ووفقا لمجموعة بورصات لندن، فإن متوسط إنتاج الغاز في الولايات 48 السفلى ارتفع إلى 108.2 مليارات قدم مكعبة يوميا منذ بداية أغسطس/آب حتى الآن ارتفاعا من أعلى مستوى شهري على الإطلاق عند 107.9 مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو/تموز.