الصين تمدد التحقيق في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي 6 أشهر

مددت الصين تحقيقها في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي 6 أشهر أخرى، مما يُؤجل اتخاذ القرار في ظل استمرار التوترات بين الشريكين التجاريين.

وذكرت وزارة التجارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن التحقيق، الذي بدأ في أغسطس/آب من العام الماضي، مُدد الآن حتى 21 فبراير/شباط من العام المقبل، نظرًا لـ"تعقيد القضية".

يأتي قرار بكين بتأجيل أي إجراءات تجارية محتملة بشأن منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي في ظل استمرار توتر علاقاتها مع الاتحاد، وكان التكتل الأوروبي بدأ تحقيقاته الخاصة في الدعم الصيني عبر مجموعة من القطاعات في وقت سابق من عام 2024، وصوّت في أكتوبر/تشرين الأول على فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

انقسام

كشفت أول قمة شخصية بين الاتحاد الأوروبي والصين منذ عام 2023، والتي عُقدت الشهر الماضي، عن انقسام يمتد من التجارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وفي حين بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من منتجات الألبان إلى الصين 1.51 مليار يورو (1.75 مليار دولار) العام الماضي، وفقًا للأرقام الرسمية، استهدف تحقيق بكين بعض المنتجات، بما في ذلك الجبن الطازج والمُصنّع.

وفي يونيو/حزيران 2024 أطلقت الصين تحقيقا لمكافحة إغراق الأسواق بلحوم الخنزير ومشتقاته من الاتحاد الأوروبي، وهي سلع منتجة بشكل رئيسي في إسبانيا وفرنسا وهولندا والدانمارك.

واعترض الاتحاد الأوروبي على هذه التحقيقات من خلال طلب إجراء مشاورات عبر منظمة التجارة العالمية.

ويُعد طلب التشاور الخطوة الأولى في إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن التحقيق الذي تجريه الصين في منتجات الألبان الأوروبية لا يستند إلى "أساس واقعي"، وتعتزم بروكسل "الدفاع بحزم" عن المصالح الأوروبية في مواجهة "الإجراءات التعسفية".

إعلان

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي، إن هذه الإعانات الأوروبية لمنتجات الألبان "تتوافق تماما مع القواعد الدولية" ولا تضر بصناعة الألبان الصينية.

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في وقت سابق من العام الماضي: "التحقيق الصيني بشأن منتجات الألبان في الاتحاد الأوروبي يعتمد على ادعاءات مشكوك فيها وأدلة غير كافية، وبالتالي سنواصل الاحتجاج عليه بقوة بجميع الوسائل المتاحة، مع دعوة الصين إلى وقف هذا التحقيق على الفور".