مصر تتلقى 4 ملايين طن قمح محلي بانتهاء موسم الحصاد

قال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية أحمد عضام إن البلاد نجحت في توريد ما يقرب من 4 ملايين طن قمح خلال موسم الحصاد المحلي الذي انتهى الآن.

ونقلت رويترز عن عضام قوله إن مشتريات الحكومة من محصول 2025 ارتفعت بأكثر من نصف مليون طن عن العام الماضي عندما اشترت 3.43 ملايين طن.

وكانت الحكومة تستهدف شراء ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح من المحصول المحلي الذي خلصت تقديراتها إلى أنه يبلغ نحو 10 ملايين طن إجمالا.

واستمر موسم التوريد منذ منتصف أبريل/نيسان حتى منتصف أغسطس/آب.

وعادة ما تضيف مصر إلى محصولها المحلي حوالي 5 ملايين طن من الواردات سنويا لدعم احتياطياتها الإستراتيجية ومنظومة الخبز المدعم.