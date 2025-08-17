استقرار الدينار العراقي مقابل الدولار مع بدء التعاملات الأسبوعية

بغداد – استقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد في السوق الموازية بالتزامن مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع الافتتاح الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

بلغ سعر الدولار في بغداد 1409 دنانير عند البيع 1402.5 دينار عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1407.5 دنانير أما سعر الشراء فقد كان 1402.5 دينار.

في أربيل بلغ سعر البيع 1407.5 دنانير، وسعر الشراء 1403 دنانير، بعد أن سجل مساء أمس 1406.5 دنانير للبيع في حين كان سعر الشراء 1402.5 دينار.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1408.5 دنانير للبيع 1403.5 دنانير للشراء في تعاملات اليوم الأحد، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1408 دنانير، أما الشراء فقد كان 1402.5 دينار.

سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

استقرار

قال الخبير الاقتصادي هيثم النجار إن التوسع في الاعتماد على التعاملات الإلكترونية والبطاقات المصرفية أحدث استقرارا حقيقيا وملموسا في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

وأضاف النجار في تعليق للجزيرة نت أن "التوسع في استخدام البطاقات المصرفية والتعاملات الإلكترونية أسهم بشكل مباشر في تقليص هامش المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار"، موضحا أن هذا التحول جاء نتيجة لربط عمليات التحويل والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية، مما عزز من مستويات التحقق المسبق من المستندات.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الدينار العراقي يستقر مقابل الدولار بنهاية الأسبوع list 2 of 2 الذهب يهبط مع صعود الدولار وتهديدات ترامب ترفع النفط end of list

وأضاف أن هذا التطور هو السبب الرئيسي وراء الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأشهر الأخيرة.

إعلان

وشدد على أن استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار الذي تشهده البلاد هو استقرار حقيقي وراسخ، وليس حالة وقتية، مؤكدا أن هذا الاستقرار "مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية لكل من السياستين النقدية والمالية، وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية".

وتابع أن "هذا الاستقرار ليس مجرد مصادفة، بل هو نتاج خطط مدروسة وإجراءات فعلية بدأت تؤتي ثمارها، ونحن نرى نتائجها في مستوى بياني ثابت نحو استقرار السوق".

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار