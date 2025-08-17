الشرع: استقطابنا استثمارات أجنبية بقيمة 28.5 مليار دولار

كشف الرئيس السوري احمد الشرع عن استقطاب بلاده لاستثمارات خارجية بلغت قيمتها 28.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، مع توقع وصولها إلى 100 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، معتبرا أن ذلك يشكل أساسا لإعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب خلال السنوات الماضية وتوفير فرص عمل.

وفي جلسة حوارية في محافظة إدلب (شمالي البلاد) بين الشرع اليوم الأحد أن حكومته بصدد إطلاق صندوق تنمية لجمع تبرعات من المغتربين السوريين لإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرتها الحرب.

وأشار الشرع إلى أنه حريص على أن لا تكون سوريا تعتمد على المساعدات أو القروض الطويلة التي تحمل الدولة أعباء.

يشار إلى أنه في أواخر الشهر الماضي أعلنت كل من الإمارات وقطر عن توقيع مشاريع استثمارية في سوريا بقيمة 14 مليار دولار، تشمل توسعة مطار دمشق الدولي، وإنشاء مترو أنفاق بقيمة مليارين، وأبراج سكنية ووحدات سكنية.

وقبل ذلك، وقعت السعودية 47 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة نحو 6.4 مليار دولار ضمن منتدى الاستثمار السعودي-السوري .

وتشير تقديرات التقرير الأممي أن تكلفة إعادة تأهيل سوريا قد تصل إلى ما بين 250 و400 مليار دولار.