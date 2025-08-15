البورصة اليابانية تغلق عند أعلى مستوى مستفيدة من تراجع الين

اختتم نيكي (مؤشر سوق البورصة الرئيسي الياباني) جلسة اليوم الجمعة عند أعلى مستوى على الإطلاق في وقت تراجع فيه الين وأظهرت بيانات متانة اقتصاد البلاد بما فاق التوقعات.

وتسارعت وتيرة زيادة المؤشر نيكي في جلسة ما بعد الظهيرة، إذ ارتفع 1.7% ليغلق عند ذروة قياسية بلغت 43378.31 نقطة. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 43451.46 نقطة في وقت سابق من الأسبوع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6% ليصل إلى 3107.68 نقطة، وهو أيضا مستوى إغلاق قياسي مرتفع.

ودعم انخفاض الين خلال الليل أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها، في حين أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل 1% على أساس سنوي في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، متجاوزا التوقعات. ويتوقع المحللون ظهور التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأميركية على النمو في وقت لاحق.

قال واتارو أكياما الخبير الاقتصادي في شركة نومورا سيكيوريتيز إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الخميس بأن بنك اليابان من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة هي عوامل ساهمت في قفزة الأسهم المالية.

وجاء قطاع البنوك ليكون أكبر الرابحين على المؤشر توبكس، إذ قفز المؤشر الفرعي 4.7% إلى أعلى مستوى منذ مايو/آيار 2006.

وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية بنسبة 6%، مسجلا مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع.

وصعد 177 سهما على مؤشر نيكي بينما تراجع 46 سهما.