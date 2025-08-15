مطار بيشوفتو الإثيوبي.. خطوة نحو الريادة الجوية الأفريقية

في تطور يُعد من أبرز الإنجازات الاقتصادية لإثيوبيا بعد مشروع سد النهضة، وقّعت الحكومة الإثيوبية وبنك التنمية الأفريقي اتفاقية تفويض تهدف إلى تسهيل الأنشطة المالية الخاصة بمطار بيشوفتو الجديد الذي سيُقام على بُعد 40 كيلومترا جنوب شرق العاصمة أديس أبابا.

وبموجب الاتفاق، يتولى بنك التنمية الأفريقي إدارة الجوانب المالية للمشروع الذي يُنفذ على 5 مراحل، بتكلفة إجمالية تُقدّر بـ10 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يستوعب المطار أكثر من 100 مليون مسافر سنويا، ليصبح بذلك من بين أكبر المطارات عالميا، بفضل احتوائه على 4 مدرجات ومرافق متطورة للركاب والبضائع.

مركز قاري للنقل الجوي

وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال المدير التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، مسفن طاسو، إن المطار سيكون الأكبر في أفريقيا عند اكتماله بحلول عام 2029، مشيرا إلى أنه سيضم مواقف لـ270 طائرة، وسيُشكل مركزا جويا قاريا يعزز الربط الإقليمي والدولي، ويحول أديس أبابا إلى محور رئيسي للنقل الجوي في القارة.

وأضاف طاسو أن المشروع سيُنفذ على مرحلتين: الأولى تستهدف استيعاب 60 مليون مسافر سنويا، والثانية توسعية لرفع الطاقة إلى أكثر من 100 مليون.

كما أشار إلى أن تصميم المطار سيراعي الهوية الإثيوبية ليصبح رمزا معماريا عصريا ومستداما.

لماذا تستثمر إثيوبيا في مطار جديد؟

مع اقتراب مطار بولي الدولي من بلوغ سعته القصوى البالغة نحو 25 مليون مسافر سنويا، يُعد مشروع مطار بيشوفتو محورا في خطة إثيوبيا لعام 2035، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم الركاب والبضائع، وترسيخ مكانة الخطوط الجوية الإثيوبية ضمن أفضل 20 شركة طيران عالميا.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "براغما كابيتال" ومستشار التمويل والاستثمار، مريد فقريوهانس، للجزيرة نت: "لا ينبغي النظر إلى استثمار بقيمة 10 مليارات دولار فقط من منظور الاقتصاد الإثيوبي، بل من منظور الاقتصاد الأفريقي أيضا، لأن الخطوط الجوية الإثيوبية تُعد أكبر حلقة وصل تربط القارة ببقية العالم".

وأشار فقريوهانس إلى أن صناعة الطيران تمثل نحو 67% من الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا، الذي يبلغ حوالي 117 مليار دولار، بينما حققت الخطوط الجوية الإثيوبية إيرادات تُقدّر بـ8 مليارات دولار في آخر سنة مالية، مما يعزز جدوى الاستثمار في المشروع.

توسع الأسطول وتحقيق الطموحات

يقع المشروع على مساحة تبلغ 3975 هكتارا في مدينة بيشوفتو، ويُتوقع أن يلبي الطلب المستقبلي على السياحة والاستثمار، خاصة بعد أن أصبح مطار بولي غير قادر على مواكبة النمو المتسارع في حركة الركاب.

تمتلك إثيوبيا حاليا نحو 160 طائرة، وتسعى إلى مضاعفة الأسطول ليصل إلى 275 طائرة بحلول عام 2030، في إطار خطة إستراتيجية للاستجابة لنمو حركة النقل الجوي والبضائع.

أهداف إستراتيجية واقتصادية

تسعى إثيوبيا من خلال مشروع مطار بيشوفتو إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية التي تعكس طموحها في ترسيخ مكانتها كمركز محوري للطيران في القارة الأفريقية.

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم توسّع الخطوط الجوية الإثيوبية التي تُعد من أنجح شركات الطيران في أفريقيا، وتعزيز قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والشحن الجوي.

كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

ومن خلال تقديم خدمات حديثة ومتطورة للمسافرين والبضائع، تسعى إثيوبيا إلى دعم التكامل القاري، وجعل قطاع الطيران الأفريقي أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية، بما يرسّخ دوره كرافعة للتنمية والتواصل بين شعوب القارة.

مؤشرات النمو والربحية

تشير بيانات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى نقل نحو 15 مليون راكب دولي و4 ملايين راكب محلي بين يوليو/تموز 2024 ويوليو/تموز 2025، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق.

كما ارتفعت الإيرادات إلى 7.6 مليارات دولار، بزيادة 8%، مما يعزز مكانتها كأكثر شركات الطيران ازدحاما في أفريقيا.

ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مثل ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، يبدي فقريوهانس تفاؤله، مؤكدا أن الخطوط الجوية الإثيوبية تُعد "دولة داخل دولة"، نظرا لحجمها المالي واللوجستي، واستقلال تصنيفها الائتماني عن الدولة، مما يمنحها قدرة قوية على تعبئة الموارد وتنفيذ المشروع.

حلم بيشوفتو

يتطلع أكثر من 120 مليون إثيوبي إلى أن يسهم المشروع في تشغيل آلاف العمال بشكل مباشر وغير مباشر، وتحويل المطار إلى مركز ترانزيت أفريقي يعزز تدفق السياح ورجال الأعمال، ويوفر مرافق استقبال تعكس صورة حديثة ومشرقة للبلاد.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الخطوط الجوية الإثيوبية من 17 ألفا إلى أكثر من الضعف، مع ربط المطار بشبكات طرق وسكك حديد حديثة تسهّل حركة الركاب والبضائع، وتدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.