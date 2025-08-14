الدينار العراقي يستقر مقابل الدولار بنهاية الأسبوع

بغداد – استقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الخميس، في السوق الموازية بالتزامن مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

استقر سعر الدولار في بغداد عند 1408.5 دنانير للبيع و1404.5 دنانير للشراء، وهي المستويات المسجلة أمس.

في أربيل استقر سعر البيع عند 1407.5 دنانير، والشراء عند 1405.5 دنانير، بعد أن سجل مساء أمس 1407.5 دنانير للبيع، في حين كان سعر الشراء 1404.5 دنانير.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1408.5 دنانير للبيع 1403 دنانير للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1407 دنانير، أما الشراء فقد كان 1402 دنانير.

سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

ضبط إيقاع السوق

توقع الخبير المالي والمصرفي وسام الجنابي استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي نجحا في تحقيق هذا الاستقرار.

وقال الجنابي لـ"الجزيرة نت" إن هذا الاستقرار جاء نتيجة لعدة إجراءات حاسمة تم اتخاذها، أهمها ضبط التحويلات المالية عبر تشجيع التجار على استخدام المنصة الرسمية لتقليل الضغط على السوق الموازية، كما تم رفع سقف البطاقات الإلكترونية للمسافرين، وهو ما خفف الطلب على الدولار.

وأضاف أن جهود الحكومة في السيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان كان لها دور كبير في الحد من عمليات التهريب والاستيراد غير المشروع، ما أسهم في تقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، كما أن تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية عزز الشفافية المالية وكفاءة الإنفاق.

وأكد الجنابي على الحاجة إلى حوار جاد لمعالجة مشاكل التجارة مع إيران، وتلبية احتياجات التجار الصغار ومكافحة التهريب، لافتا إلى أن الفئات التي تستفيد من فروق العملة هي من تعرقل أي جهود إصلاحية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار