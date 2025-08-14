اقتصاد|أسواق|الولايات المتحدة الأميركية

بيتكوين تتخطى 124 ألف دولار مدعومة بصعود الأسهم الأميركية

Digital currencies
بيتكوين حققت مستوى قياسيا جديدا وسط إقبال من الشركات الاستثمارية (شترستوك)
14/8/2025-|آخر تحديث: 13:57 (توقيت مكة)

سجلت عملة بيتكوين المشفرة مستوى قياسيا جديدا صباح اليوم الخميس في التعاملات الآسيوية المبكرة تجاوز لأول مرة عتبة 124 ألف دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم الأميركية والإقبال من شركات استثمارية وتشريع أميركي مؤات.

وحطمت العملة المشفرة الرائدة رقمها القياسي السابق الذي سجلته في 14 يوليو/ تمّوز وبلغ وقتها 123 ألفا و205 دولارات.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وبلغت بيتكوين في قمتها الجديدة 124 ألفا و457 دولارا، قبل أن تتراجع إلى 121 ألفا و571 في أحدث تعاملات وقت كتابة التقرير، وفق بيانات موقع كوين ماركت كاب.

Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p global market
العملات المشفرة مجتمعة زادت قيمتها السوقية إلى 4.2 مليارات دولار قبل أن تتراجع قليلا (شترستوك)

العملات المشفرة

وعلى إثر هذا زادت القيمة السوقية للعملات المشفرة مجتمعة إلى 4.19 تريليونات دولار، قبل أن تتراجع إلى 4.13 تريليونات دولار في التعاملات الأحدث بعد تراجع بيتكوين قليلا.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى:

  •  ارتفعت عملة إيثيريوم 2.4% في آخر 24 ساعة إلى 4734 دولارا.
  • تراجعت عملة "إكس آر بي" 1.67% إلى 3.23 دولارات.
  • زادت عملة سولانا 2.32% إلى 203.77 دولارات.
  • تراجعت عملة دوجيكوين 2.74% إلى 0.2417 دولار.

الأسهم الأميركية عند مستوى قياسي

وأنهت الأسهم الأميركية أمس الأربعاء تعاملاتها على ارتفاع حاد في بورصة نيويورك، وبلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا جديدا، وكذلك فعل مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، مدفوعة بآمال باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من دورة تيسير نقدي.

وتشير بيانات سوق البورصة الأميركية عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء إلى:

  • ستاندرد آند بورز 500 ارتفع 21.01 نقطة أو 0.33% إلى 6466.77 نقطة.
  • صعد ناسداك المجمع 32.08 نقطة أو 0.15%إلى 21713.99 نقطة.
  • زاد مؤشر داو جونز الصناعي 469.10 نقطة أو 1.065 إلى 44927.71 نقطة.
إعلان
المصدر: وكالات

إعلان