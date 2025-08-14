بيتكوين تتخطى 124 ألف دولار مدعومة بصعود الأسهم الأميركية

سجلت عملة بيتكوين المشفرة مستوى قياسيا جديدا صباح اليوم الخميس في التعاملات الآسيوية المبكرة تجاوز لأول مرة عتبة 124 ألف دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم الأميركية والإقبال من شركات استثمارية وتشريع أميركي مؤات.

وحطمت العملة المشفرة الرائدة رقمها القياسي السابق الذي سجلته في 14 يوليو/ تمّوز وبلغ وقتها 123 ألفا و205 دولارات.

وبلغت بيتكوين في قمتها الجديدة 124 ألفا و457 دولارا، قبل أن تتراجع إلى 121 ألفا و571 في أحدث تعاملات وقت كتابة التقرير، وفق بيانات موقع كوين ماركت كاب.

العملات المشفرة

وعلى إثر هذا زادت القيمة السوقية للعملات المشفرة مجتمعة إلى 4.19 تريليونات دولار، قبل أن تتراجع إلى 4.13 تريليونات دولار في التعاملات الأحدث بعد تراجع بيتكوين قليلا.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى:

ارتفعت عملة إيثيريوم 2.4% في آخر 24 ساعة إلى 4734 دولارا.

تراجعت عملة "إكس آر بي" 1.67% إلى 3.23 دولارات.

زادت عملة سولانا 2.32% إلى 203.77 دولارات.

تراجعت عملة دوجيكوين 2.74% إلى 0.2417 دولار.

الأسهم الأميركية عند مستوى قياسي

وأنهت الأسهم الأميركية أمس الأربعاء تعاملاتها على ارتفاع حاد في بورصة نيويورك، وبلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا جديدا، وكذلك فعل مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، مدفوعة بآمال باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من دورة تيسير نقدي.

وتشير بيانات سوق البورصة الأميركية عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء إلى:

ستاندرد آند بورز 500 ارتفع 21.01 نقطة أو 0.33% إلى 6466.77 نقطة.

صعد ناسداك المجمع 32.08 نقطة أو 0.15%إلى 21713.99 نقطة.

زاد مؤشر داو جونز الصناعي 469.10 نقطة أو 1.065 إلى 44927.71 نقطة.