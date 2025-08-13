مصر توقع عقدا بمليار دولار مع سايلون الصينية لبناء مصنع لإطارات السيارات

قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إن القاهرة وقعت عقدا مع مجموعة سايلون الصينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات إجمالية تبلغ مليار دولار.

وأضاف البيان أن إنشاء المصنع سيستغرق 3 سنوات وسينتج في نهاية المطاف 10 ملايين إطار سنويا.

وجاء في البيان أن "الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمرحلة الأولى من المصنع المزمع إنشاؤه 3 ملايين إطار لسيارات الركوب، و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات".

ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في عام 2026.

وذكر البيان أن المشروع يستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.

وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر 6 موانئ و4 مناطق صناعية على طول الممر المائي الإستراتيجي أو بالقرب منه.

ومنحت الحكومة المنطقة مزايا قانونية وضريبية خاصة للاستفادة من حركة الشحن الدولي، وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين العام الماضي إن البلاد تنفق بكثافة على البنية التحتية في إطار سعيها لجذب المستثمرين.

وتتطلع الصين إلى تكثيف نشاطها الاقتصادي في مصر، بما في ذلك في مشاريع تشمل الموانئ والهيدروجين الأخضر والصناعة والفضاء.