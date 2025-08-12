ترامب يجدد دعوته لخفض الفائدة ويطالب بمحاكمة باول

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته ل مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى "دعوى قضائية كبرى" ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب تجديدات مباني البنك المركزي.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال الخاصة به للتواصل الاجتماعي: "جيروم باول، تأخر كثيرًا، يجب عليه الآن خفض الفائدة.. مع ذلك، أفكر في السماح برفع دعوى قضائية كبرى ضد باول بسبب أدائه السيئ وغير الكفؤ في إدارة تشييد مباني الاحتياطي الفيدرالي".

التضخم

جاء ذلك، بعد أن أعلنت وزارة العمل استقرار مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الأميركي المعبر عن التضخم عند 2.7% في يوليو/ تموز الماضي وهو نفس المستوى المسجّل في يونيو/ حزيران السابق عليه.

وعلى أساس شهري زاد المؤشر 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في يونيو/ حزيران، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25%-4.50% الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر/كانون الأول.

وتتزايد توقعات الأسواق بخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر/ أيلول المقبل للجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي.